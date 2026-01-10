Poludeo sam i otišao u hotel: Alibaba otkrio da je dan pred ulazak u Elitu pobegao od Stanije jer je ljubomorisala na Maju Marinković! (VIDEO)

Asmin Durdžić ispričao je Danilu Dači Virijeviću da mu je Stanija Dobrojević napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković. Naime, kako Asmin kaže, kad su Stanija i Maja imale slikanje za njenu kolekciju ona je poludela jer je Durdžić želeo da pogleda fotke, pa ga je Stanija napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

- Ja sam hteo da vidim slike napravila je haos jer ja hoću da gledam njeno d*pe. Znaš koji haos je napravila? Moj drug može da potvrdi jer je sedeo iza. Ja se iz toga izvučem, svađa je trajala 45 minuta. Druga sam ostavio u hotel, otišao kod nje legli smo u krevet oko 11, a u 1 je nastavila da se svađa zbog toga. Ja sam poludeo i otišao u hotel oko dva zbog toga. Drugi dan je već bio ulazak... - govorio je Asmin.

