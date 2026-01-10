Noć koja je sve promenila! Aneli obelodanila sve tajne i prljav veš iz života Milice Veličković, Alibaba najavio borbu za STARATELJSTVO, Luka dobio zabranu na druženje s Karićem (VIDEO)

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Noć iza nas obeležila je emisija "Pitanja novinara", a voditelji Anastasij Buđić, Maša Mihailović i Jovan Ilić - Joca Novinar su se kao i uvek potrudili da takmičare Elite 9 raskrinkaju do koske.

Voditelj Jovan Ilić na samom početku razgovarao je sa Asminom Durdžićem. Oni su razgovarali o dolasku njegove porodice i Alibaba je otkrila zašto mu je Aneli Ahmić upropastila taj susret. Ubrzo je svojoj bivšoj najavio orbu za starateljstvo nad njihovom ćerkom Norom.

- Otac mi je kao najbolji drug, imao sam želju da ga pitam par stvari... Ja sam video da je tužan, a nisam mogao da ga pitam jer je Aneli imala svađu sa njima. Aneli je ovde treću godinu, ako zna da je poseta 10 minuta mogla je par minuta da se svađa i prva odustane, kao što ja Groficu nisam hteo da diram. Nisam znao da je poseta tu da se napadamo, pa ako uđem opet znaću šta da radim. Aneli je žena koja nema osećaj ni za šta, ona nema osećaj ni za svoje dete, pa ni za sebe samu. Ja to ne bih uradio, kao što nisam dirao Groficu - pričao je Asmin.

- Da li ostaješ pri tome da ćeš podneti tužbu za starateljstvo čim izađeš? - upitao je Joca.

- Da. Ja sam pričao da mogu da se pomirim sa njom kad ja budem hteo i to sam dokazao. Sa Norom nikad nisam mogao da imam kontakt jer ona je uvek govorila: "Nas smo dve ako hoćeš Noru moraš i mene". Ja bih morao da budem u kombinaciji sa Aneli ako hoću da viđam dete. Kad se sa mnom posvađala odmah je rekla da neću viđati Noru i da će je dati samo Melvidi i Mustafi. Ja imam sad 50% starateljstva, želim 100% i neću da joj branim, nego da joj pokažem da ne može kako je ona zamislila. Ja sa mojim 50% mogu da zabranim da Nora izlazi iz Austrije. Ona dok dođe u Austriju verovatno će da bude uhapšena zbog kola, imam dokaze da je to uradila, a i znam gde ga je prodala - pričao je on.

- Šta je značilo da moraš sa Aneli da budeš u kombinaciji da bi viđao dete? - pitao je Joca.

- Ona je rekla kad smo se posvađali da neće da daje dete. Ja to pričam već tri godine. Ja sam sad raskinuo sa Stanijom, ona joj nije problem i najviše bi volela da budem ceo život sam i sa njom u kombinaciji. Ona to želi od mene, ali ja stvarno prema njoj nemam emocije. Imao sam ljudsku emociju da mi je žao kad pati i plače, ali se i to ugasilo jer mi je pokazala da sam na njenom mestu i da mi je loše da bi me zgazila. Što bih je žalio? Nema potrebe - nastavio je Durdžić.

Asmin je ubrzo nastavio da otkriva detalje iz Anelinog života, kada je priznao da ona drži Noru u Sarajevi na crno.

- Ona nema šanse sudski jer imam baš jake advokate, a ona u Austriji niti ima stan, niti posao, niti zna nemački jezik. Ona ne može ništa sa mnom u Austriji, a Austrija gleda gde je detetu bolje. Prvo suđenje i ona će izgubiti, to mora da zna. Ona ne može dete da prijavi u Sarajevo i u Dubrovnik bez mene. Ne može da pređe granicu zbog mene, svaki put je po tri sata na granici. Ona dete na crno drži i sve ću joj uzeti jer sam je samo molio da bude majka i ne blamira me, što je ona odbila - rekao je Alibaba.

Alibaba se dotakao njegove izjave da Sita Ahmić namerno spinuje priču na njegovog navodnog sina, umesta da priča o svom. Takođe, iskoristio je priliku da ponovo obriše patos s Aneli.

- Tvrdim da mogu da je imam, sad je ljuta i shvatila je neke stvari. Meni je bilo u glavi da po cenu toga da ponizim sebe i svoju porodicu samo da dokažem da sam tri godine pričao istinu i nije mi potebno da to uradim drugi put. Ona je mnogo vezana za bivše momke i bolje da se vrati na staro nego da ide na ovo jer joj se samo gomila broj. Ja nju ne želim da vređam i da je ponižam, ali ona je žena koja pre svega ne poštuje samu sebe. Kad bude naučila sebe da poštuje onda će možda i neko drugi da je poštuje. Ona bi volela da sazidam dvorac u Lincu i da dovedem njene bivše Janjuša, Luku i da svi zajedno živimo, a ona da bude kraljica. Ona nije polupana, nego razlupana i za to krivim njenu mamu. Kad je ona imala osam godina nju je mama ostavila kod bake bez struje i hrane i otišla sa slikarom u Split - nastavio je Asmin.

Asmin Durdžić iznosio je najgore moguće bljuvotine o Aneli Ahmić, kao i o celoj njenoj porodici. Ona je u jednom trenutku zbog toga počela da plače, ali bes nije uspela da iskontroliše.

Anita Stanojlović razgovarala je s Lukom Vujovićem kada je on spomenuo Stefana Karića i njihov zajednički biznis, što je njoj zasmetalo i odmah mu je dala do znanja da u spoljnom svetu neće moći da se druže.

- Samo da izađem i da uradim kosu, a i ovu tetovažu. Pogledaj me na ogledu samo. Pločice malo, trenira Luka dok ti kući čuvaš decu i malo solarijum. Otvorimo brzu hranu zajedno - rekao je Luka.

- Bolest - rekla je Anita.

- Ustvari to sam se ja s Karićem dogovorio napolju - rekao je Luka.

- Bože sačuvaj, najbolje da ćeš se družiti s njim napolju - rekla je Anita.

- Kakve veze ima? Poslovno je poslovno - rekao je Luka.

- Hoćeš ja da ti pokažem šta je poslovno - odgovorila je Anita.

Tokom emisije nastavio se žestok haos, a Asmin Durdžić izneo je nove bljuvotine o Aneli Ahmić. Ubrzo se umešao i Nerio Ružanji koji je otkrio kako izgleda kuća Jasne Grofice u kojoj vladaju neuslovi.

- O čemu Luka priča? Ja sam hteo da im dam pare da renoviraju kuću i da se prepiše na Aneli zbog Nore, a Grofica je rekla da će da se prepiše na brata. Ja sam rekao da ću dati Aneli brata da bude kuća njena, ali je brat tražio 80.000 evra i rekao sam da toliko nije vreda. Sebe predstavlja najbolje, a mene kao smeće. Ima snimak kako kuća izgleda neuredno, ja sam to slao - pričao je Asmin.

- Krov je pukao i pušta. One su iz podruma izvlačile vodu i to je raspad sistema. U WC nije bilo svetla kad sam ja tamo bio. Noću idem blicom od telefona. Nema grejanja, tamo je jako hladno. Ja poznajem Zlatka, on je mnogo stariji od Aneli i dolazio je kod nas kući i niko ništa nije imao protiv toga - dodao je Nerio.

Aneli je počela da jeca na sav glas čim joj je Mića rekao da dođe u program, a onda je joj je pala roletna i počela je da se baca po sobi za izolaciju. Nakon toga i Anđelo Ranković otišao je do izolacije, a Aneli je njega poslušala, obukla se i krenula u program.

Voditeljka Maša Mihailović porazgovarala je sa Aneli Ahmić o njenom sukobu s Milicom Veličković, kada je Aneli počela da iznosi sav pralj veš na račun njene prošlosti.

- Zabolelo me to jer me Milica uporedila sa Asminom i rekla da nisam tu tri godine uz svoje dete. Mi smo se napolju čule i razgovarale, a to što ona kaže da mi je rekla: ''Nemoj da ulaziš'', to je laž. Ja imam svoja gledanja na budućnost, ja znam zašto sam ušla treću sezonu. Sad sam napustila emisiju da ne bih pravila gluposti jer su svi čuli da mi je socijalna služba bila u kući i onda svi to koriste - rekla je Aneli.

- Rekla si da je ona htela da bude sa starijim muškarcima - rekla je Maša.

- Ona nije znala tom čoveku ni ime, a htela je da bude s njim. Ona priča o mom majčinstvu nešto, a ona je ušla trudna u osmom mesecu da se dernja sa Sofijom i Terzom. Zamisli da mi se sad preti da će mi se dete oduzeti, a ja nisam bila ovde i nisam zaradila toliko para da platim - rekla je Aneli.

- Šta ti se ona još poveravala? - upitala je Maša.

- Rekla mi je da ne želi da se kači s Janjušem jer zna mnoge stvari o njoj od letos. Znam mnogo priča za nju s kojima je bila iz rijalitija. Jednu osobu sam pitala da li je bio s njom, a on mi je rekao: ''Ne, jer je previše napadna i lako je dostupna''. Gde su ljudi koje mi ne poznajemo i gde su ljudi kada ona izađe? Ja i Janjuš znamo kakva je ona bila, a ona priča o meni iako ja znam neke stvari o njoj i pokrivam je. Nisam rekla da je bila sa 20 - 30 muškaraca da ja znam već da to mislim - upitala je Aneli.

Aneli nije prestajala sa rešetanjem Milice Veličković, te je ubrzo razotkrila sve njene tajne do drži u koje su upetljani i mnogi muškarci.

- Naravno. Ja pričam i ne razmišljam kome i šta pričam. Ona je meni pričala za ta dopisivanja. Na završnoj žurki mi je poslala da je zovem i verovatno je htela da dođe do informacija za Terzu. Zvala me je da me pita, raspitivala se za neke osobe sa kojima se dopisivala. Zvala me je par puta kad je trebalo Anita da uđe i rekla mi je da će imati priču da joj se sviđa Filip, ali da svaki dan plače za Anđelom. Ona se raspitivala kad ću da uđem i govorila mi je da gazim Sofiju, a ja nemam potrebu to da radim. Saznala sam sa kim se ona dopisuje i šta bih gazila Sofiju i Terzu? Radila je neke stvari dok se nije ni porodila. Bila sam i ja trudna, pa sam znala šta radim i nije mi palo na pamet da neke stvari radim u trudnoći - govorila je Aneli.

- Rekla si da te je često pitala za Terzu, da li ju je zanimao samo novac ili Terza na ljubavnom nivou? - pitala je Maša.

- Ona je meni govorila: "Mene NN ne zanima, bitno mi je da mi da pare". Kad je Terza otišao sa Slađom na Zlatibor ona je najstrašnije ljubomorisala. Ako je ne zanima šta je briga sa kim je otišao? Rekla mi je: "Trebalo je da vodi Barbaru kod doktora, a on je otišao sa k*rvom". Tu mi je ostavila prostora da je Terza i dalje zanima, sad da li je zanima ne znam, ali verujem da je nešto ostalo. Gledaću po sebi kako sam ja zabršila ponovo sa tim čovekom mogu da pomislim da su neke stvari ostale nerazrešene - nastavila je Aneli.

- Zamerila si Anđelu kad je rekao da gotivi Milicu, rekla si da ćeš da prestaneš da pričaš sa njim. Da li ostaješ pri tome? - upitala je voditeljka.

- Ne, rekla sam to u ljutnji. Anđela je izbacilo iz takta jer ga ja spominjem, ali to nisam ja potegla ovde nego Anita. Ja to ne mogu da izbegnem kad mi je to najupečatljivije da se dopisivala sa muškarcima, a onda ovde pravila scene. Ona je gledala kako se Terza muva i ne verujem da se dopisivala dok je Terza bio dobar, ali je on u početku to počeo da radi. Možda je to iz ljutnje radila i da bi zadovoljila svoj ego. Iskreno, ne verujem da je u pitanju bio samo Anđelo. Smatram da me je zbog njega i napala na Elitoviziji, to sam i njemu rekla. On je presudio tome, ljubomorisala je... Ona je njega tako gledala kad smo bili na "Elitoviziji"... Mene je Đedović komentarisao, pogledala sam je, a ona je gledala u njega i kao koketirala - rekla je Ahmićeva.

Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi progovorio o Milici Veličković, a on je kao po običaju krenuo da je urniše.

- Ja ću ispasti čovek i čestitati rođendan majci mog deteta, a ovom prilikom ću joj i poželeti da ne dozvoljava sebi stvari kao ove večeras. Aneli i Milica su imale sukobe u sedmici, ja sam znao da će to pući i da njihovo druženje nije iskreno jer reči koje su one izgovorile jedna drugoj nisu normalne. Isključivo ih je interes spojio, a kad praviš od sebe žrtvu na Tik Toku ljudi ti uplaćuju pare. Ja sam s jednom devojkom i ne blamiram se, a zamisli da ja slušam ovo za majku mog deteta. Ja sam gledao rasprave nje i tog Enka kom je ona vređala ženu, a potom se viđala s njim. Zamolio sam je da nema dodira sa rijaliti učesnicima jer će meni ovde dolaziti i pričati da su mi j*bali majku mog deteta - rekao je Terza.

Borislav Terzić Terza je otkrio da li gubi nadu da će imati normalan odnos sa Milicom Veličković i da li misli da će ćerku Barbaru moći da viđa tek nakon što ode da se bori za nju na sudu.

Sofija se brutalnim rečima obratila Milici Veličković, nakon čega je razvezala jezik i njen moral stavila pod znak pitanja.

Marko Janjušević Janjuš dao je svoj sud o sukobu Aneli i Milice Veličković, te je iskoristio priliku da neigra sumnje da je bio sa Comarom u emotivnoj vezi.

- To su dve drugarice koje su se napolju družile, a sada Aneli iznosi da je Milica bila sa 30 momaka. Takođe sam govorio da je jako dobra majka koja 24h provodi vreme sa svojim detetom. Naravno da treba da ode i provede se, kakve to veze ima? Moja žena isto izlazi, zamisli sad ja trebam da živim život, a ona da sedi kući ceo dan. Milica nikada za sebe nije rekla da je divna i da ima sjajnu prošlost, ali naravno da je ona bila povređena i ne zna kako da povredi Terzu na način koji bi ga razvalio. Ja kad sam napravio sr*nje, meni je moja bivša žena dovela da vidim ćerku i onda sam sreo da porazgovaram s njom. Rekla mi je: ''Video si svoju ćerku sada, ali izgubio si svoju porodicu'' i nije mi rekla nijednu ružnu reč, a razvalila me - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Ona je dobra majka, ali biće još bolja majka kada dođe i kaže Terzi: ''Bio si loš muž, ajde budi dobar otac''. Ne mislim da je ispravno ovo kako ona postupa, mislim da treba da vodi računa o svom životu i da Terza ne treba da je vređa. Sofija je njoj slaba tačka još od prošle godine - rekao je Janjuš.

Anastasija Buđić je dala reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svađi s Lukom Vujovićem, a on ju je ponovo rped svima isponižavao.

Voditeljka Anastasija Buđić ispitala je Luku Vujovića o njegovom deljenju pića sa Majom i Aneli, nakon čega se upetlja Anita koja je odgovarala na sva pitanja umesto njega.

- Da li si za praznike slao piće Aneli i Maji? - pitala je Anastasija.

- Nije. Bila je priča oko našeg viskija i ja sam rekla da Maja ne može da pije taj viski jer sve deli sa Aneli i Aneli ne može da pije naš viski - rekla je Anita.

- Da li si siguran u to da nisi znao da je energetsko piće za Aneli? - pitala je Anastasija.

- Znao sam, bio je danas klip. Ja sam rekao da ne može za nju, a onda mi je bilo žao Milosave i Milosava mi je rekla da njoj dam i da ne treba da me bude briga kome ona daje. Anita je otišla kod Drveta i ja sam rekao da mi vrati jer će da se pravi haos - govorio je Luka.

Maja Marinković progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem zbog čega ju je stigla sramota jer je upala u koš ostalih utorak devojaka.

Joca Novinar porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o Stefanu Kariću.

Tanja Stijelja Boginja ne može već danima da sakrije koliko je sujetna i ljubomorna na Maju Marinković zbog njenog odnosa sa Filipom Đukićem, te je tako dočekala i sad priliku da je opljuje.

Bora Santana ne može da dođe sebi zbog haosa koji već dva dana ima sa Anastasijom Brčić, pa je bez dlake na jeziku rekao sve što mu leži na duši.

Asmin Durdžić ispričao je Danilu Dači Virijeviću da mu je Stanija Dobrojević napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković. Naime, kako Asmin kaže, kad su Stanija i Maja imale slikanje za njenu kolekciju ona je poludela jer je Durdžić želeo da pogleda fotke, pa ga je Stanija napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

Marko Janjušević Janjuš priznao je da i dan danas ne veruje da se razveo zbog Maje Marinković, a ona mu je odmah uzvratila žestokom paljbom.

Maja Marinković otkrila je svojim cimerima u kući odabranih da je upoznala čoveka svog života, ali da nije imala sreće jer je oženjen.

Anita Stanojlović naljutila se na Luku Vujovića zbog ponašanja u emisiji i ponižavanja nje, ali je čini se Luka pokušao da popravi situaciju, što mu nije pošlo za rukom.

Luka Vujović i Anita Stanojlović tražili su drugi krevet kako bi mogli da imaju vrelu akciju da ih kamere ne snimaju, ali pošto nisu uspeli da pobegnu od objektiva onda su rešili da popričaju o svom odnosu.

Autor: A.Anđić