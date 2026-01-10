Ovim prstenom je Kasper verio Draganu Spasojević!? Isplivala istina o dečku Mine Kostić i bivše zadrugarke: Pritiskao je da prave decu... (FOTO)

Kako kaže dobro upućen izvor, Kasper ju je verio u Crnoj Gori, gde su bili na odmoru!

Sadašnji dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, bio je dve godine u vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Kako kaže dobro upućen izvor, Kasper ju je verio u Crnoj Gori, gde su bili na odmoru.

-⁠ ⁠Sve to je trajalo oko dve godine! Kasper ju je odmah pritiskao da imaju decu, veza je bila baš ozbiljna. Ona je upoznala i njegove, koji su divni ljudi, on je upoznao njene. Kasper je slatkorečiv, pa joj je često govorio i da je ona žena njegovog života, da ju je zamišljao i pre nego što ju je upoznao, da ih je sam Bog spojio. On joj je pisao pesme, romane od poruka... Svaki put kada je dolazio u Srbiju, boravio je kod Dragane u stanu u Novom Sadu, ona sama tamo živi. Prsten joj je stavio kada su bili na moru u Crnoj Gori - rekao je izvor za Telegraf.

Podsetimo, nakon saznanja da je Mina Kostić u vezi sa Kasperom, koji ju je našao na društvenim mrežama, saznalo se da je Mane Ćuruvija je sve isto govorio i radio sa Draganom Spasojević.

Ovo je prsten kojim je Kasper verio Draganau Spasojević

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio, verio ju je. Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio! Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu - rekao je dobro upućen izvor za naš portal.

Podsetimo, Kasper je u intervjuu koji je dao prethodnog dana izjavio kako nikada nije zaprosio Draganu.

