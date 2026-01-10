NIKAD NEĆE PRISTATI NA UCENE: Nakon što je Anita zabranila Luki druženje sa Karićem, oglasila se Biljana Vujović i dala svoj sud, pa se osvrnula na Filipa i Anitu

Nakon sinoćne emisije "Pitanja novinara", Anita Stanojlović je jasno poručila svom dečku, Luki Vujoviću da po izlasku iz rijalitija neće moći da nastavi druženje sa Stefanom Karićem, koji joj je, takođe slao poruke neposredno pred njen ulazak u Elitu 9.

Tim povodom Pink.rs je kontaktirao Lukinu majku, Biljanu Vujović, želeći da sazna kako ona gleda na novonastalu situaciju. Pitali smo je da li smatra da će Luka popustiti pod Anitinim pritiskom i okrenuti leđa Kariću, baš kao što je svojevremeno izdao i najboljeg drugas Filipa Đukića.

- Prvo, nije izdao Filipa, to sam već objasnila. Iz mog ugla, Anita nije bila Filipova devojka. Imali su i crveno svetlo od njega, a šta se kasnije desilo s Filipom da promeni stav, na njemu je da objasni. I meni je bilo teško kada sam gledala koliko boli Luku to što prvih mesec dana Filip nije bio uz njega i kad se izjasnio da je u rijaliti došao isključivo zbog sebe. Filipa poznajem od malih nogu i znam da će među njima sve biti u redu.

Ubrzo se osvrnula i ne potencijano pucanje prijateljstva između Luke i Stefana Karića.

- Što se tiče Karića, bez obzira na spekulacije da je bio s Aneli, mislim da Luka nikada neće pristati na ucene tog tipa. To je dokazao i kada je Terza bio u pitanju u prošloj sezoni. Uostalom, izjasnio se sinoć pred novinarima, i ja znam da tako i misli.

Autor: A.Anđić