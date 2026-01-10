Terza pokazao poklon koji je pripremio za malu Barbaru, pa se setio da je i Milici danas rođendan, priznao da li će joj čestitati: Nemam mržnje u sebi (VIDEO)

Spreman za veliki dan!

Borislav Terzić Terza uputio se iz Šimanovaca na krštenje ćerke Barbare, a on je pred kamerama pokazao poklomn koji je pripremio za nju. U pitanju je zlatna brojanica na kojoj piše - ''Voli te tata''. On se setio tom prilikom da je danas i Milici rođendan.

- Danas je i Milici rođendan, čestitaću joj. Ja nemam mržnju u sebi.

- Šta misliš da li je pozvala nekoga iz vašeg kruga? - pitala je reporterka.

- Munju je zvala. Rekao mi je da je pozvan. Zvala je i Miloša, ali je onda na Elitviziji rekla da je Munja to malo drugačije shvatio. Drago mi je što je neko moj tamo.

- Da li misliš da će te pozvati u restoran?

- Videćemo, ali ja bih voleo. Meni je samo da se slikam pored torte i da držim Barbaru, da mi ostane kao uspomena.

Autor: A.Anđić