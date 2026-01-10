Spreman za veliki dan!
Borislav Terzić Terza uputio se iz Šimanovaca na krštenje ćerke Barbare, a on je pred kamerama pokazao poklomn koji je pripremio za nju. U pitanju je zlatna brojanica na kojoj piše - ''Voli te tata''. On se setio tom prilikom da je danas i Milici rođendan.
- Danas je i Milici rođendan, čestitaću joj. Ja nemam mržnju u sebi.
- Šta misliš da li je pozvala nekoga iz vašeg kruga? - pitala je reporterka.
- Munju je zvala. Rekao mi je da je pozvan. Zvala je i Miloša, ali je onda na Elitviziji rekla da je Munja to malo drugačije shvatio. Drago mi je što je neko moj tamo.
- Da li misliš da će te pozvati u restoran?
- Videćemo, ali ja bih voleo. Meni je samo da se slikam pored torte i da držim Barbaru, da mi ostane kao uspomena.
Autor: A.Anđić