AKTUELNO

Domaći

Terza pokazao poklon koji je pripremio za malu Barbaru, pa se setio da je i Milici danas rođendan, priznao da li će joj čestitati: Nemam mržnje u sebi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Spreman za veliki dan!

Borislav Terzić Terza uputio se iz Šimanovaca na krštenje ćerke Barbare, a on je pred kamerama pokazao poklomn koji je pripremio za nju. U pitanju je zlatna brojanica na kojoj piše - ''Voli te tata''. On se setio tom prilikom da je danas i Milici rođendan.

- Danas je i Milici rođendan, čestitaću joj. Ja nemam mržnju u sebi.

- Šta misliš da li je pozvala nekoga iz vašeg kruga? - pitala je reporterka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Munju je zvala. Rekao mi je da je pozvan. Zvala je i Miloša, ali je onda na Elitviziji rekla da je Munja to malo drugačije shvatio. Drago mi je što je neko moj tamo.

- Da li misliš da će te pozvati u restoran?

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćemo, ali ja bih voleo. Meni je samo da se slikam pored torte i da držim Barbaru, da mi ostane kao uspomena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona me uslovljava i reketira, samo su joj pare bitne: Terza žestoko opleo po Milici! Otkrio ultimatum koji je dobio da bi video malu Barbaru, pa bivšo

Domaći

NAOŠTREN! Stanislav ekskluzivno za Pink.rs pred ulazak u Elitu otkrio da li će se javiti Mioni, pa najavio SUOČAVANJE SA ŠA! (VIDEO)

Zadruga

SETIO SE POKOJNE PRABABE! Janjuš komentarisao Anitinu liniju, a onda je SVE NASMEJAO DO SUZA! (VIDEO)

Zadruga

Danas je poseban dan za nju: Terza se obratio Milici emotivnim rečima, pa spomenuo i njihovu ćerku Barbaru! (VIDEO)

Domaći

Danas je poseban dan: Veselje u domu Mirka Šijana ne prestaje! Za to ima veliki povod!

Zadruga

Mnogo je volim i boriću se za nju: Terza ponovo bacio malu Barbaru u drugi plan, sad mu je samo ljubav sa Sofijom bitna! (VIDEO)