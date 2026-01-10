Kod nas je kumstvo svetinja! Terza ne krije sreću zbog odlaska na Barbarino krštenje, prokomentarisao Miličinu odluku da ne pozove njegovu porodicu, osvrnuo se i na Sofiju (VIDEO)

Nije mu lako!

Borislav Terzić Terza upravo je porazgovarao sa reporterkom o njegovom odlasku na kršetenje svoje ćerke i susretu sa Milicom Veličković.

Nisam očekivao ovo danas, mislio sam da je to bilo u četvrtak. Presrećan sam! Ne znam kako ću da reagujem kad je budem video. Ja ću joj reći da ne trebamo inat da teramo preko deteta. Skroz sam pogubljen. Srećan sam i tužan! Imam tremu!

- Prokomentarisao je Miličinu odluku da ne uzme njegovo staro kumstvo za Barbarino krštenje.

- Ja sam njoj objasnio naše kumstvo. Kod nas je kumstvo nešto posebno i svetinja. Našu decu krsti ta porodica i mi krstimo decu drugih kumova. Mada, samo nek je živa i zdrava. Žao mi je što nisu moji kumovi, ali nek je ona živa i zdrava.

Nije krio želju da njegova porodica prisustvuje ovom događaju.

- Ne verujem da bi moji došli bez poziva. Treba vremena da prođe sve i da se strasti smire. Ni meni nije svejedno kad Milicu vidim, ona je majka mog deteta i ja sam nju voleo. Voleo bih da ovo stane i da živimo normalno. Ja ću da budem uvek tu za nju. Ja znam da je mene Milica volela, videla je u meni sigurnost. Bio sam joj podrška za mnoge izmišljotine i laži. Nju je kupila toplina doma. Ja nju ne mrzim, ali je moja emocija usmerena prema Barbari. Mi smo napolju išli na ručak, smejali se, pričali na video poziv. Ima ona pravo.

Osvrnuo se i na njegov odnos sa Sofijom.

- Ja sam sa Sofijom u odnosu i ne mislim da to ikad više može isto da bude. JA volim drugu devojku i krenuo sam drugim putem. Uvek bi se tu na nos nabijalo. Ona ima svoj život i svog partnera.

Otkrio je da li bi išao na more sa Barbarom i Milicom.

- Ja bih voleo da idem sa njom i na more. Išao bih i sa Milicom ako treba. Nije normalno, ali zbog deteta bihs ve učinio da ona bude srećna.

- Ko ti je najveća podrška? - pitala je reporterka.

- Mislim da je to moja porodica. Jeste i Sofija, ona priča stalno. Koliko god da je ona prošla kao bosa po trnju i ona mene savetuje da ne napravim neko sra*e. Tu su mi i Janjuš i Kačavenda i svi ljudi sa kojima se družim. Puno mi je srce. Ovde ljude izvode samo kad su smrtni slučajevi, ali evo. Veliki šef je velikog srca. Naša beba je prva beba rijalitija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić