ČUVAO BIH BARBARU DOK JE MILICA NA MORU: Terza ne krije strah zbog susreta sa bivšom, priznao kakav će otac biti (VIDEO)

Miloš Terzić Terza je danas napustio Elitu kako bi prisustvovao krštenju svoje ćerke Babrare.

- Ona ne može da otkaže krštenje u minut do - rekla je novinarka.

- Osećam se krivim, ako nešto ne bude kako treba, ja sam došao da vidim svoje dete, glupo mi je što čekam ovde, nadam se da će sve da bude okej - rekao je Terza.

- Trebalo je da sve bude kako treba, sada će oni doći, ne brini - rekla je novinarka.

- Moram da ti kažem da mi je jako teško zbog svega ali, znam da je ona moja čerka i nadam se da će biti vezana za mene, voleo bih to. Znam da neću biti strog, ali će morati da se zna šta i kako, i sutra kada bude bio zet moraću prvo ja da ga upoznam lepo, a iskreno bih voleo da Barbara bude kod mene, da je ja čuvam dok je Milica na moru - dodao je Terza,.

