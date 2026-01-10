ČUVAO BIH BARBARU DOK JE MILICA NA MORU: Terza ne krije strah zbog susreta sa bivšom, priznao kakav će otac biti (VIDEO)

NIje mu lako!
Miloš Terzić Terza je danas napustio Elitu kako bi prisustvovao krštenju svoje ćerke Babrare.
- Ona ne može da otkaže krštenje u minut do - rekla je novinarka.
- Osećam se krivim, ako nešto ne bude kako treba, ja sam došao da vidim svoje dete, glupo mi je što čekam ovde, nadam se da će sve da bude okej - rekao je Terza.
- Trebalo je da sve bude kako treba, sada će oni doći, ne brini - rekla je novinarka.
- Moram da ti kažem da mi je jako teško zbog svega ali, znam da je ona moja čerka i nadam se da će biti vezana za mene, voleo bih to. Znam da neću biti strog, ali će morati da se zna šta i kako, i sutra kada bude bio zet moraću prvo ja da ga upoznam lepo, a iskreno bih voleo da Barbara bude kod mene, da je ja čuvam dok je Milica na moru - dodao je Terza,.
Autor: A.Anđić