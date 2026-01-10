REKLA MI JE DA ĆE ME UPISATI KAO OCA: Terza ne krije sreću što je stigao na krštenje svoje naslednice, otkrio detalje razgovora njega i Milice nakon Elite 8 (VIDEO)

Ovo mi je bitno!

Dok je čekao ispred crkve, Milicu Veličković i njihovu ćerku Babrabu, Miloš Terzić Terza je okrio koliko je zahvalan Televiziji Pink na svemu:

- Hvala vam što ste mi ovo omogućili, moram da kažem da bih i ja ovo cveće pripremio, pored toga, MIlici je danas rođendan, nadam se da će sve biti kako treba. Ja bih voleo da sve bude u redu, nadam se da ću biti na proslavi, kada bude torta, kada bude sve to kako treba - rekao je Terza.

- Kako si ti hteo da ti se zove ćerka? - upitala je novinarka.

- Janja, volim to ime,a ona je odlučila Barbara, lepo je i Barbara, to je zbog mene i moje greške, a ja sam NN otac, moram da kažem da ja nisam upisan kao otac, ne nosi moje prezime. Milica je za to da mene upiše kao oca, ali za prezime i ostalo još nije sigurna, mislim dosta je tu papira. Nadam se da će ovo proći danas okej, ja sam Barbarin otac i to je važno - rekao je Terza.

Autor: N.B.