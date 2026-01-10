AKTUELNO

Domaći

NE ŽELI GA NA KRŠTENJU NJIHOVE ĆERKE: Milica s malom Barbarom u naručju prošla pored Terze kao pored turskog groblja, on zanemeo od ŠOKA! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Puno mu je srce što će danas prisustvovati ceremonji krštenja, ali se ovako žustroj Miličinoj reakciji nije nadao!

Danas će se u crkvi Svetog Georgija održati krštenje ćerke Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, male Barbare, a nakon toga uslediće i proslava krštenja i prvog rođendana. Inače, Milica danas slavi i svoj rođendan.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

Terza je napustio nakratko rijaliti Elitu 9 kako bi prisustvovao krštenju, a mi smo ga usnimili ispred crkve gde u kombiju čeka Milicu i Barbaru.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

Ubrzo je usledio dolazak Milice Veličković s malom Barbarom, a ona je prošla pored Terze kao pored turskog groblja, dok je on zanemeo od šoka zbog ovakvog njenog stava i uputio se za njima ka crkvi.

Autor: M. K. ; A. A.

