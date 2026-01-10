AKTUELNO

ŠOK: Milica iskulirala Terzu nakon što je prišao da joj se javi, poručila da neće biti krštenja (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Neočekivano!

Dok je čekao ispred crkve, Milicu Veličković i njihovu ćerku Babrabu, Miloš Terzić Terza je okrio koliko je zahvalan Televiziji Pink na svemu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ćeš reagovati ako ti ne da da priđeš detetu - upitala je novinarka.

- Ne znam, neću pratiti probleme, ali ja bih baš voleo da budem tu, mislim ja ću u crkvu ući, nadam se da neće biti problema - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

U tom momentu on je uočio Milicu kako dolazi sa njihovom ćerkom, ali kada je izašao Milica se pravila da ga ne vidi, a nakon toga Terza je krenuo ka crkvi, gde je Milica rekla da ne sme da se snima ništa.

- Molim vas da napustite crkvu, neće krenuti krštenje dok svi na izađu, moja porodica to ne želi, a ti me blamiraš - rekla je Milica Terzi.

- Daj mi da poljubim dete - rekao je Terza.

- Ja ovo ne želim, rekla sam ti - rekla je Milica pa joj je Terza dao poklone za Barbaru.

Foto: TV Pink Printscreen

