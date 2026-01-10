AKTUELNO

Domaći

NAPRAVILA SKANDAL: Milica izbacila Terzu iz crkve (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon što su svi izašli iz crkve, Terza je tražio Milica da uzmem Barbaru što mu je ona dala.

- Daj mi malo da je držim - rekao je Terza, nakon čega je po svemu sudeći Milica dala ćerku da drži.

U jednom momentu, MIlica je isterala Terza iz crkve kako ne bi prisustvovao krštenji:

- Ne želimd a se išta čuje, niti snima, ako ćeš tako izađi napolje. Ovo je krštenje moje ćerke - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš da me izbaciš iz crkve - dodao je Terza.

- Izađi, da ne otkažem krštenje - rekla je Milica, nakon čega je Terza napustio crkvu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZBACILA GA IZ TAKTA: Maja zapevala Asminu Stanijinu pesmu, on promenio sve boje poput semafora! (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Boginja izbacila Luksa iz koloseka, on doživeo pomračenje (VIDEO)

Zadruga

Izaziva Terzu vrelim izdanjem!? Teodori izletela zadnjica iz šorca, ovaj prizor se retko viđa (VIDEO)

Farmeri

Mina doživela pomračenje: Boža je doveo do ludila, ona ga IZBACILA IZ EMISIJE (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju mu kočnice: Milica prekorila Terzu, on joj poručio: LJUBAVI, ćerka će nam biti lepa! (VIDEO)

Zadruga

Comara, dobro protrljaj uši! Ivan pregazio preko prijateljstva s Milicom i javno podržao Terzu i Sofiju: Vidim emocije (VIDEO)