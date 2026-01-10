NAPRAVILA SKANDAL: Milica izbacila Terzu iz crkve (VIDEO)

Šok!

Nakon što su svi izašli iz crkve, Terza je tražio Milica da uzmem Barbaru što mu je ona dala.

- Daj mi malo da je držim - rekao je Terza, nakon čega je po svemu sudeći Milica dala ćerku da drži.

U jednom momentu, MIlica je isterala Terza iz crkve kako ne bi prisustvovao krštenji:

- Ne želimd a se išta čuje, niti snima, ako ćeš tako izađi napolje. Ovo je krštenje moje ćerke - rekla je Milica.

- Ne možeš da me izbaciš iz crkve - dodao je Terza.

- Izađi, da ne otkažem krštenje - rekla je Milica, nakon čega je Terza napustio crkvu.

Autor: N.B.