POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDALA MILIČINA I TERZINA SVAĐA U CRKVI: Nastala opšta pometnja, ona ga izbacila s krštenja ćerke, mala Barbara ne prestaje da plače (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U toku je krštenje ćerke Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, male Barbare, u crkvi je nastao totalni haos.

Naime, Milica nije očekivala Terzu na krštenju, te je u među njima u crkvi izbila žestoka svađa, a ona je oca svog deteta u nekoliko navrata i izbacila iz crkve.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

Mala Barbara je sve vreme plakala, dok je Milica negodovala zbog Terzinog prisustva i terala ga napolje.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

Terza nije krio koliko je besan zbog ovakvog Miličinog ponašanja, pa je u jednom momentu nervozno pokušavao da zapali cigaretu i više puta pokušavao da se vrati u crkvu.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

U nastavku pogledajte kako je izgledala Miličina i Terzina svađa u crkvi:

Autor: Pink.rs

