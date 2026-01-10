AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kako izgleda brojanica sa zlatnom pločicom koju je Terza poklonio ćerki za krštenje i prvi rođendan: Reči koje je ugravirao tope srce (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Terza doneo poklon za dete uz simboličnu poruku!

Danas je organizovano krštenje i prvi rođendan male Barbare, a tokom ceremonije krštenja u crkvi došlo je do svađe između Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, nakon čega ga je ona u više navrata izbacivala napolje.

pročitajte još

POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDALA MILIČINA I TERZINA SVAĐA U CRKVI: Nastala opšta pometnja, ona ga izbacila s krštenja ćerke, mala Barbara ne prestaje da p

Foto: Pink.rs

Naime, Milica ne želi da Terza prisustvuje krštenju i proslavi, zbog čega je nastao haos, a u nastavku pogledajte kakav je poklon otac doneo za ćerku.

U pitanju je crvena brojanica sa zlatnom pločicom i natpisom ''Voli te tata''.

Foto: Pink.rs

Autor: M.K.

#Borislav Terzić Terza

#Brojanica

#Crkva

#Milica Veličković

#Poklon

#barbara

#krštenje

POVEZANE VESTI

Fudbal

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ OBJAVIO ŠTA JE SEBI KUPIO ZA ROĐENDAN I SVI SU ZANEMELI! Poklon vredan milione evra, pogledajte kako se fudbaler počastio (FOTO)

Domaći

REKLA JE DA! Pogledajte, nikad emotivnije: Terza verio trudnu Milicu, otkrili su i pol bebe! (VIDEO)

Domaći

Prizor koji topi srca: Car podelio fotku ćerke Leone, a ovaj detalj nosi snažnu poruku!

Politika

POKLON OD SIJA ZA VUČIĆA: Evo šta je kineski predsednik darovao srpskom kolegi (FOTO)

Košarka

ALEKSEJ POKUŠEVSKI SE PONOVO OGLASIO ZBOG ŽELJKA OBRADOVIĆA! Objavio je fotografiju i napisao SAMO DVE REČI koje govore APSOLUTNO SVE! (FOTO)

Domaći

Terza se oglasio za Pink.rs nakon što je sa Milicom išao na ultrazvuk: Evo kako se osetio kada je po prvi put video njihovu bebu