Pogledajte kako izgleda brojanica sa zlatnom pločicom koju je Terza poklonio ćerki za krštenje i prvi rođendan: Reči koje je ugravirao tope srce (FOTO)

Terza doneo poklon za dete uz simboličnu poruku!

Danas je organizovano krštenje i prvi rođendan male Barbare, a tokom ceremonije krštenja u crkvi došlo je do svađe između Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, nakon čega ga je ona u više navrata izbacivala napolje.

Naime, Milica ne želi da Terza prisustvuje krštenju i proslavi, zbog čega je nastao haos, a u nastavku pogledajte kakav je poklon otac doneo za ćerku.

U pitanju je crvena brojanica sa zlatnom pločicom i natpisom ''Voli te tata''.

Autor: M.K.