RONI KROKODILSKE SUZE: Terza ne dolazi sebi zbog susreta sa Barbarom, otkrio koliko ga bole Miličine reči (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

I dalje u šoku!

Tokom razgovora u kombiju, Bora Terzić Terza je govorio o susretu sa Barbarom:

- Video sam Barbaru, nije mi nešto porasla, ali sada stoji, iskreno sam srećna zbog toga - rekao je Terza pa se osvrnuo na to što je Milica vređala Sofiju:

- Ona nju vređa u crkvi, govori mi ko je njen verenik, neki deda od osamdeset godina, to mi nije jasno, ona je dama, gospođa za sve. Nju svi gotive osim Uroša koji sve radi zbog Milice, meni i dalje nije jasno što je moralo ovako - govori Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Terza je otkrio novinarki kako se osećao nakon krštenja:

- Ta slika krštenja će mi ostati do kraja života, njeno krštenje, to mi je bitno. Iskreno ovaj dečko što ju je krstio je jako dobar dečko, upoznao sam ga i svaka mu čast - rekao je Terza i plakao sve vreme pa se osetio kako mu je teško zbog njegove porodice:

- Nije im lako, znam sigurno koliko moju majku bole moje suze i koliko joj je teško, hvala ovoj televiziji na svemu- plakao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

