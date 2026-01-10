I DALJE NE DOLAZI SEBI: Terza roni suze dok prepričava sukob sa Milicom na krštenju njihove ćerke (VIDEO)

Nije mu lako!

Bora Terzić Terza se upravo vratio u Elitu sa krštenja svoje ćerke Barbare Veličković.

- Kako je bilo - upitao je Anđelo.

- Ma bilo je svašta je bilo - dodao je Terza.

- Jesi dao lava - upitao je Uroš.

- Jesam, zahvalila ti se - rekao je Terza.

- Šta bi - upitala je Sofija.

- Bio je haos, došao sam, bilo je sve uživo, sve su mi obezbedili, cveće, poklone. Čekali smo ih ispred crkve, ona kada me je videla prošla pored mene sa Barbarom i ja krenuo u crvku sa njima, i ona kada smo ušli, ona krenula da viče na sve, "Mrš napolje" ne da nikome da bude unutra, izbacila novinare, meni prebacila što sam ozvuičen, nije htela da nastavi krštenje dok ne izađu. Izbacila nas sve, bilo mi je neprijateno, nije htela da mi da dete, jer je Barbara plakala, ona mi prebacivala da me se dete plaši. Pop nas smirivao, mnogo mi je teško - rekao je Terza.

- Pa šta je bilo - upitao je Asmin.

-Izbacili su me iz crkve, rekli mi da nisam dobrodošao ovde, ona je mene vređala na sve moguće načine, pa je krenula da govori za Sofiju da je ku*ventina. Ona je posle rekla da je namreno pričala da bi se čulo, jer je zunala da sam ozvučen. Ja sam na kraju uspeo da se slikam sa ćerkom kod oltara, uzeo sam je u ruke - dodao je Terza sa suzama u očima. - rekao je Terza.

- Sram je bilo na svetom mestu tako da govori - rekla je Sofija.

- Nije zvala nikoga od mog, nije mene pozvala u restoran - plakao je Terza.

Autor: N.B.