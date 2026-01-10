Milica s malom Barbarom stigla na proslavu rođendana, pa se odmah obratila Terzi: On je blam svih blamova, dete je plakalo sve vreme zbog njega... (FOTO+VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Danas je organizovano krštenje i prvi rođendan male Barbare, a tokom ceremonije krštenja u crkvi došlo je do svađe između Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, nakon čega ga je ona u više navrata izbacivala napolje. Nakon ceremonije krštenja u crkvi, Terza se vratio za Šimanovce, a Milica je sa ćerkom otišla u restoran gde je upriličila proslavu prvog rođendana i krštenja.

- Videli ste da Barbara nije htela kod njega, nije ona ista beba kao pre sedam meseci, ne ide se za džabe na adaptaciju. Nije želela kod njega, ja mu sve popustim iako visim da me laže, ona ne zna ko je on, plakala je sve vreme - rekla je Milica i dodala:

- Naš odnos je odavno gotov. Rekla sam mu da ako ne ide na more s devojkom da će čuvati Barbaru celo leto... Niko od njihovih mi nije čestitao Barbarin rođendan, nisam htela ni cveće da uzmem, on je blam svih blamova. Moje dve drugarice su mu se obratile, mene je jako sramota, naopravio mi je neprijatnu scenu - poručila je Veličkovićeva i dodala:

- Nisam stigla da gledam, rekla sam mu da neću da uzimam njegove poklone, nije mu ništa bilo zabranjeno. Ja ser nisam ni pozdravila s ljudima, odmah sam ušla s njim u raspravu. Nisam videla ni brojanicu njegovu za dete - otkrila je Milica.

Autor: A. A. ; M. K.