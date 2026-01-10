TREBALO JE SVIMA DA IM... Bora zapenio, šokiran da su Miličine drugarice izbacile Terzu iz crkve (VIDEO)

Šok!
Bora Santana ostao je u šoku kada je saznao da su drugarice Milice Veličković izbacile Terzu sa krštenja njihove ćerke Barbare,.
- Što haos nisi napravio, ko će tebe da izbaci iz crkve, što im ja je*en mamu svim, ku*vetine će njega da izbaciju iz crkve. Iz crkve nikoga nisu izbacili, nikoga, ni lopova iz crkve nisu izbacili - rekao je Bora.
- Pa šta da radim - upitao je Terza.
- Je l ti rekla nešto njena majka, ko je krstio - upitao je Bora.
- Ništa, krstio je njen drug, mnogo dobar momak, drago mi je baš - rekao je Terza,.
Autor: N.B.