GRIZEM SE ZA JEZIK DA NE BIH... Munjez progovorio o skandalu Milice i Terze na krštenju ćerke Barbare: Njegova porodica je besna! (VIDEO)

Danas je došlo do skandala između bivših verenika Milice Veličković i Borislava Terzića Terze na krštenju njihove ćerkice Barbare, na koje otac nije bio pozvan, iz svima znanih razloga.

On je došao u crkvu, a onda su krenuli problemi, o čemu možete čitati u izdvojenim tekstovima.

Sada se tim povodom oglasio bivši učesnik "Elite" Danijel Dujković Munjez, koji je jedna od Miličinih današnjih zvanica.

- Sve ste videli, svako će da tumači na svoj način. Ja ću ostati neutralan što se tiče nekih situacija da komentarišem. Vremenom će se dokazati ko je bio u pravu, a ko nije bio u pravu. Ja gotivim Milicu, naravno, Terzu volim - počeo je Dujković.

- Drago mi je što je bio na krštenju i ostao do kraja, čitao sam nešto da je isteran... Da, na kraju se malo sporečkao sa Milicom - prepričava Munjez.

- Bitno je da je do kraja krštenja ostao, video sam kako se ičestitao sa kumom, držao je dete. Grizem se za jezik da ne bih do kraj ispao nepošten prema nekim ljudima koji su prema meni bili pošteni, ali mislim iskjučivo na intimu Milice - pažljiv je Munja.

Novinare je zanimalo i zbog čega se Terzina porodica nije pojavila.

- Nisam ih pitao, ali zamisite šta su došli šta bi bilo. To je lep čin, trebalo bi da se obeleži, ali... Ja ne želim da budem spona između njih dvoje. To je između njih i njihovih porodica. Žao mi je - priznao je on.

- Miloš, Terzin brat, je besan zbog cele situacije. Mnogo je zeznuto da ja kalkulišem, ali nije mi bilo prijatno da kažem Milošu kako stvarno jeste, a isto tako i njoj. 

