Pogledajte kako Milica Veličković slavi prvi rođendan ćerke Barbare: Sve u Barbi fazonu, roze baloni na sve strane (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija "Elita" MIlia Veličković danas je upriličila krštenje svoje ćerkice Barbare, a potom je usledila gala proslava prvog rođendana devojčice.

Nakon skandala koji je usledio kada se u crkvi, na krštenju, pojavio otac deteta, Borislav Terzić Terza, koji je zbog toga nakratko napustio akutelnu "Elitu" u kojoj učestvuje, strasti su se smirile, a Milica se sa svojim gostima, među kojima nisu bili članovi porodice Terzić, uputila u svečanu salu gde je upriličena rođendanska proslava.

Miličine zvanice na slavlju sve vreme su fotografisale i snimale posebne trenutke sa rođendana i rado ih delile na društvenim mrežama.

Tako smo mogli da vidimo da je ponosna majka o svemu razmišljala do najsitnijih detalja, te je cela sala dekorisana u Barbi fazonu, za pravi Barbi parti. Zvezda večeri bila je, očekivano, slavljenica Barbara, a ponosna mama je u beloj haljini s ćerkom pozirala ne skidajući osmeh.

Milica je pokazala i delić atmosfere sa proslave, te se snimala dok se veselila sa ćerkicom.

Niko od Terzinih mi nije čestitao Barbarin rođendan

Posle haosa u crkvi, Milica se obratila okupljenim novinarima ispred restorana u kom je proslavljala ćerkin rođendan.

- Videli ste da Barbara nije htela kod njega, nije ona ista beba kao pre sedam meseci, ne ide se za džabe na adaptaciju. Nije želela kod njega, ja mu sve popustim iako visim da me laže, ona ne zna ko je on, plakala je sve vreme - rekla je Milica i dodala:

- Naš odnos je odavno gotov. Rekla sam mu da ako ne ide na more s devojkom da će čuvati Barbaru celo leto... Niko od njihovih mi nije čestitao Barbarin rođendan, nisam htela ni cveće da uzmem, on je blam svih blamova. Moje dve drugarice su mu se obratile, mene je jako sramota, naopravio mi je neprijatnu scenu - poručila je Veličkovićeva i dodala:

- Nisam stigla da gledam, rekla sam mu da neću da uzimam njegove poklone, nije mu ništa bilo zabranjeno. Ja ser nisam ni pozdravila s ljudima, odmah sam ušla s njim u raspravu. Nisam videla ni brojanicu njegovu za dete - otkrila je Milica.

Autor: D. T.