ON JE TIM GESTOM MENI SLAO PORUKU: Žana otkrila detalje odnosa Vanje Živić i Bobanca, priznala da nisu u kontaktu više od godinu dana (VIDEO)

Žana Omnija je gostovala u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je govorila o odnosu sa svojim bivšim suprugom.

Ona je na samom startu emisije govorila o odnosu Vanje Živić i Bobanca, i o tome kakav odnos ima sa bivšim suprugom:

- Moj bivši muž Bobanac, negde u društvu stavlja do znanja da ja želim da uđem u rijaliti, a meni deluje da on želi da bude rijaliti igrač, tako da ću mu ja većeras to pružiti. On zna da sam ja lojalan prijatelj i da ja branim moje prijatelje čak i kada su u krivu. Meni je ružno da je on rekao da ja lažem, umesto da on kaže da ne želi da se meša u to, tu svađu svoje bivše žene i njegove prijateljice, samim tim što se on tada oglasio, meni deluje da on želi da bude član rijaliti priča. On jeste sjajan i dobar otac, sjajan bivši muž, bio mi je najbolji prijatelj nakon razvoda, više smo se viđali,i on je sve vreme bio uz mene, kao i ja uz njega, a on i ja zadnjih godinu dana nismo u verbalnoj komunikaciji, a on se tada povukao i želeo je neki mir, a sada je moj bivši muž mene postavio kao donju u toj priči. Moram da kažem da sam ja očekivala da će on poslati cveće i poruku, jer je to meni poruka, a ne Vanji, mada bih ja volela da se oglasi njegova dugogodišnja verenica, vidim da i Vanja priča da mene ta žena ne podnosi - rekla je Žana pa je dodala:

- Postoje informacije koje ja mogu da kažem o Vanji koje će biti glavna tema svuda, ja nemam razloga da se nešto predstavlja kao što nije, Vanja je odnosu sa mojim bivše mužem duže vreme, i ja sam to znala, znaju i on i ona da ja to znam, ali su izgleda zaboravili, meni je čak Vanja sve ispričala o tom odnosu, ali eto. Ovde je nastao problem jer sam se ja udaljila od verbalne komunikacije sa njim, meni nije odgovaralo njegovo ponašanje, meni njegovo ponašanje pokazuje da je on kao Luka, ja sam branila svoju svetinju svoje dete, branila njega, da se prisetimo kada je Ivan Marinković govorio da će Bobanac da se sagne, a kada se oglasio da ja govorim laži da su oni bili u intimnim odnosima, a neka se onda oglasi i kaže da Vanji zamera druženje sa Ivanom Marinkovićem.

- Da li je Vanja svojim komentarom želela da se sve sazna i o odnosu Bobanca i njegove verenice? - upitala je voditeljka.

- Meni je naš zajednički prijatelj rekao da oni više nisu zajedno, a ja želim da se pomire. Smatram da je Vanja to namerno rekla i deluje mi da se on meni šalje poruke, a ne njoj. Ako bude to tako, ja ću njega pitati da li će birati između žene sa kojom ima odnose i mene koje sam mu rodila dete. Ona je žena koja nema ni zvanje ni ništa, ona je jedino Bobančeva fitnes instruktoraka - rekla je Žana pa je dodala:

- Ona je meni delovala kao jedna nebitna osoba, znam da joj je trebalo da uđe u Elitu zbog stiuacije koje je imala napolju, Moram da kažem to što je ona rekla da je ona rekla da je znala Bobanca dvadeset godina, ali da se druže zadnjih sedam godina, to mi baš nije realno. Ne znam što to rade, što on to radi, da li mu smeta izbor mog partnera, ne znam, a ona je ta koja je meni prenosila informacije o njemu, da li se verio ili bilo šta. Ja mog bivšeg muža nikada neću oskrnaviti, i njegovo ime, jer je on otac mog deteta.

