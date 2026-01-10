AKTUELNO

NEĆU GA OSUĐIVATI, JA GA PODRŽAVAM: Žana poručila Bobancu da je uz njega, otkrila šta misli da li će se pomiriti sa verenicom ili će odabrati Vanju Živić (VIDEO)

Žana Omnija je gostovala u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je govorila o odnosu sa svojim bivšim suprugom.

Tokom emisije, Žana je otkrila da zamera Bobancu što u njihov sukob meša njihovo dete:

- U sve može bilo ko da me dira, ali ne u majčinstvo, to ne sme da se radi - rekla je Žana pa se osvrnula na Vanjin odnos sa njom:

- Nikada ja neću osuđivati, ja ljudima pružim ruku, iskreno meni je smešno što se to dešava. On ako želi da se oglasi, nek se oglasi da pita kako je dete, to je bitnije, nju ne zanima sve ovo, ona veoma lepo shvata stvari, a nju jedino može da povredi samo to kako on bude razgovarao sa njom. Ja koliko znam da on i ja nismo u sukobu, mi smo u neverbalnoj komunikaciji, a ako želi nešto da mi kaže, moj broj ima, pa nek me pozove - rekla je Žana.

- Šta može da se očekuje u odnos tebe i Bobanca? - upitala je Anastasija:

- Pa ništa, to zavisi od njega da li ćemo se čuti. Što se tiče Bobanca i njegove verenice, to je verovanto bilo zasićenje kod njega, a verujem da tu ima svega, a ja njega podržavam kao bivša supruga u svemu, pomirenju sa verenicom ili vezu sa Vanjom, ili neke nove mačkice, tu sam uvek - dodala je Žana.

