PRAVI ŽRTVU OD SEBE, KLEČI ISPRED NJE: Žana oplela po Terzi, otkrila da je uz Milicu te im poručila oboma: BITNA JE BARBARA (VIDEO)

Žana Omnija je gostovala u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je govorila o komentarisala sukob koji su Milica Veličković i Bora Terzić Terza imali danas.

Naime, kao što je poznato Miličina i Terzina ćerka, Barbara, danas se krstila a Veliki šef je omogućio Terzi da prisustvuje krštenju, međutim došlo je do sukoba između njega i Milice, te se Žana osvrnula na to:

- Milica je rekla da Barbari neće da uskrati da ima oca, ma u kakvim odnosima bili oni. Ja sam sa Milicom bila u ozbiljnim konfliktima, ali sam objektivna, Ja sam negde mislila da je taj sindrom žrtve koji Terza pokušava da pokaže javnosti, izumruo, ali eto nije. On nije bio uz nju kada je trebalo da bude. Ja se sećam koliko se on kleo u tu ljubav, a što on nije dao sebi šest meseci priliku da upozna tu ženu, to dete, ali eto nije. Čujem priče da se Milica njemu sveti preko deteta, ali moje mišljenje je da to nije tako. Ne mislim da je Milici smetao Terzin dolazak, mislim da je u njenom očima to što on radi, ne odgovara. Veliki šef je ispao divan prema njemu, a on je trebalo da se pokaže kao otac, bitna je samo Barbara - rekla je Žana.

- Meni nije jasno šta se sve radilo javno, od odnosa pred kamera, trudnoće, i svega, što je problem što se tako desilo danas? Oni su roditelji tog detata, i razumeno je da se ona više trudi, ali zbog deteta moraju oboje da se dogovore i da budu solidarno - upitala je Anastasija.

- Mislim da bi i više žena uradilo to što je MIlica uradila, Terza nije dao priliku sebi da upozna dete i nju kao majku. Moram da kažem da je to ego trip ljudi, terza koristi dete da se pokaže kao žrtva. On kao kleči pred njom, a to nije realno. Crkva nije ni vreme ni mesto da to rade, ali eto desilo se danas, oni nisu razgovarali uopšte, iskreno ja znam da je Terza patološki lažov i verujem da on i dalje od sebe pravi žrtvu. Milici sigurno ne može da prija njegovo prisustvo, posle svega što je on uradio, i to je meni normalno, on nije bio tu kada je bio prvi zub, prva reč, kada je prohodala. Takođe, on je njoj rekao da je ona tražila novac, kako nije mislio na to da ona ne radi, da je rodila njemu dete, da ne zna od čega da živi, a kako će tom detetu biti dobro ako majci nije dobro.

Autor: N.B.