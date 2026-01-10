OBJAVIĆU SLIKE GDE VAM FAVORIT RADI... Milica Veličković zapretila Anelinim lavicama: Gore mreže, Ahmičku DRŽI U ŠACI?! (FOTO)

Milica Veličković i Aneli Ahmić žestoko su zaratile prošlog petka na sceni "Elitovizije", gde su jedna drugoj uputile međusobne prozivke.

Milica je imala zamerke na konto Anelinog majčinstva, zbog čega se ona mnogo uvredila, te pokazala kivnju što ju je Milica odala za emotivne poruke sa Janjušem, za šta ju je prbovitno "pokrivala".

Takođe, izrevoltirana Aneli je potom govorila o Miličinom nemoralu, navodila sa kim je sve bila, te da je navodno više decenija starije muškarce molima za seks.

Milica se svog svog stava našla na udaru lavica, Anelinih fanova. Po svemu sudeći, odgovarala je na kritičke poruke, te je zapretila:

Budete li mi se k*rčili objaviću vams like gde vam favorit ***** posle rođendana, tuče Luku itd. - napisala je Aneli, a da li će realizovati svoj plan ostaje da vidimo.

Sve najgore o Milici

Aneli je u jednoj od emisija govorila o Milici.

- Na završnoj žurki mi je poslala da je zovem i verovatno je htela da dođe do informacija za Terzu. Zvala me je da me pita, raspitivala se za neke osobe sa kojima se dopisivala. Zvala me je par puta kad je trebalo Anita da uđe i rekla mi je da će imati priču da joj se sviđa Filip, ali da svaki dan plače za Anđelom. Ona se raspitivala kad ću da uđem i govorila mi je da gazim Sofiju, a ja nemam potrebu to da radim. Saznala sam sa kim se ona dopisuje i šta bih gazila Sofiju i Terzu? Radila je neke stvari dok se nije ni porodila. Bila sam i ja trudna, pa sam znala šta radim i nije mi palo na pamet da neke stvari radim u trudnoći - govorila je Aneli.

- Ona je meni govorila: "Mene NN ne zanima, bitno mi je da mi da pare". Kad je Terza otišao sa Slađom na Zlatibor ona je najstrašnije ljubomorisala. Ako je ne zanima šta je briga sa kim je otišao? Rekla mi je: "Trebalo je da vodi Barbaru kod doktora, a on je otišao sa k*rvom". Tu mi je ostavila prostora da je Terza i dalje zanima, sad da li je zanima ne znam, ali verujem da je nešto ostalo. Gledaću po sebi kako sam ja zabršila ponovo sa tim čovekom mogu da pomislim da su neke stvari ostale nerazrešene - nastavila je Aneli.

Autor: D. T.