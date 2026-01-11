NOMINUJEM ANĐELA JER SAM GA VOLELA: Anita progovorila o bivšem, priznala da je više ne zanima, pa potkačila Luku (VIDEO)

Šok!

Upravo su počele Nominacije, takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, a prva je nominovala Anita Stanojlović:

- Sada sam ravna linija, da je Anđelo bio potrčko na početkui imala bih šta da kažem sada ne. On mene više ne zanima, u novom sam odnosu i lepo mi je ali kod njega vidim da on mene mrzi, ali moram da kažem da je on meni bio najveća ljubav, ali to ne znači da sadašnjeg partnera neću voleti više. Nemam šta da kažem o njemu, a nije u redni ni prema Luki da pričam o tome - rekla je Anita, pa se osvrnula na Aneli:

- O njoj sam rekla sve, nemam ništa novo da kažem, ona stalno provocira, stalno dobacuje, govori Lukice, priča da može da ga vrati za pet minuta, ali ja njemu verujem. Ja njemu zameram samo kada otvara nove teme, ali ostalo me ne zanima, ono što je rekao juče trebalo je da kaže da ga ne zanima, ali dobro, umem ja njemu da zamerim i smatram da treba to da radim, jer je to veoma sveže. Poslaću Anđela, njega sam volela i mnogo patila zbog njega, a Aneli me ne zanima - rekla je Anita.

- Ovo sam očekivao, iskreno ona mene ne zanima, ja ću njoj uvek odgovarati na sve što kaže jer tako treba. Razočaran sam samo u to što je sve dobila sa mnom, što sam je branio i čuvao, jer je ona promenila ponašanje zbog mene, nadam se da će voleti Luku, ali iskreno neće me izenaditi ako bude radila nešto kvarno, nadam se da će zaboraviti na meen nakon svega - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.