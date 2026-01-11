AKTUELNO

Bilo ko može da te ima: Janjuš nikada suroviji prema Aneli, ona zapenila kao nikada pa krenula da ga vređa (VIDEO)

Nerealno!

U toku su Nominacije, takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, a naredni je nominovao Marko Janjušević Janjuš:

- Anđelo i ja se znamo godinama, njegova najveća ljubav i emocija bila je u prvoj sezoni sa Teodorom, ta ljubav je bila prava i velika, a ovo sa Anitom nije imalo smisla, i to smo svi znali. Ove godine sada pliva u rijalitiju, lagano, svaka ti čast, ne kažem da ti je lako, ali dobro, ne može to niko kao ti, kulturno pre svega. Nisi mi fejk ove godine, a to druženje sa Aneli, nije ni to fejk, a ono sa Anitom je bilo fejk, zato smo se i svađali, a naš odnos je dobar - rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na Aneli:

- Ti se ništa nisi promenila od marta 2024. godine, pravila si sebe žrtvom, a tvoj život nisi promenila, ti ideš loše kroz rijaliti, nisi mi uopšte prava. Simpatično je kada se šalimo, ali ono ostalo je katastrofa, ono sa Lukom jje bila velika greška, to je blam za oboje, i blam ljudi koji su mislili da ste par, to je bilo toliko fejk i zahvali se Bogu što je vas je Anita spasila jada i bede. Svaka osoba koja ti kaže da si dobra i fina, slagaćete, poštuj ljude koji ti kažu iskreno, ali ti nikoga ne slušaš. Svi su dokazali da mogu biti sa tobom, mislim da treba da se posvetiš nekome ko će biti uz tebe, ja te neću savetovati ali to ne pomaže. Čuo sam da si komentarisala juče Milicu kako je ona loša, a ti posle tri godine nisi rešila svoje probleme koji su mnogo veći od Miličinih, ja tebe neću dirati, ne pada me na pamet. - rekao je Janjuš.

- Odje*i, nominuj i ostavi me na miru, ne prilazi mi više - vikala je Aneli.

- Ja sam sa tobom isti u odnosu - dodao je Janjuš.

- On se meni obraća stalno, ne ja njemu - rekla je Aneli.

- Ja sam se prisetio one ljubavi koje sam imao prema tebi, ja ne bežim od toga, ali sada nemam nikakve emocije prema tebi, ne bih bio sa tobom opet, a simpatična mi jesi. Bolje da si mi bila drugarica, a ja sam bio najgori tebi, i zato šaljem tebe - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

