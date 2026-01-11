REŠILA GA U DVE SEKUNDE! Luka pokušao da ponizi Aneli, ona mu pokazala zube nakon što je rekla da ju je tukao: NOMINUJEŠ ME DA BI SPAVAO PORED MENE (VIDEO)

Nerealno!

U toku su Nominacije, takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, a naredni je nominovao Luka Vujović:

- Krenuću od Anđela za kojeg Anita nije rekla ništa loše, šta više ga je hvalila jako. Smatram da si joj pomogao najviše od svih, imali smo jedan sukob zbog Aneli, ali to sada nije ni bitno, Vidi se po tvojim postupcima kakav si,a ti si miran za mnoge stvari, čak i za svađe, mirno sve to ide, iako bih ja zbog njega osetio ljubomoru da krene opet u konverzaciju sa njom. - rekao je LUka pa se osvrnuo na Aneli:

- Ona me ne zanima, sve najbolje joj žekim i njoj i njenoj porodici, ona nije bila iskrena od starta, polivala me je majonezom, ozbiljan je rijaliti učesnik, koja napada, pa kada joj odgovoriš, ona napada i vređa. Ona je pričala da sam je tukao - rekao je Luka.

- Ti si mene čupao za kosu, bacao na pod - rekla je Aneli.

- Milica Veličković kada bi objavila sve, videla bi ti, ja nikada ruku nisam video an tebe - pretio je Luka.

- Nema Milica šta, ti sada koristiš to što smo je ona bitna sada. Ti si lažov koji govori da me nikada nije uradio, a tukao me je i u Turskoj . Preko mene se ne možeš prati, smećaru lažljivi - dodala je Aneli.

- Što ostaješ u odnos sa čovekom koji te tuče - dodao je Asmin.

- Ti se ne mešaj, a ti lažovu jedan, svi znamo ko si i šta si - govorila je Aneli.

- Ja kada bih rekao šta bi imao o njoj, bilo bi svega - dodao je Luka.

- Ti si Anitu nazvao Aneli - rekla je Ivana.

- Jesam omaklo mi se - govorio je Luka.

- On je rekao da je bio agresivan prema meni, ali da me nije tukao - govorila je Aneli.

- Ostavljam Anđela, Aneli nominujem - dodao je Luka.

- Želi da spava sa mnom u izolaciji, setimo se prvi seks smo imali u izolaciji- govorila je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.