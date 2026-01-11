AKTUELNO

PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Nerio otkrio šta zamera Aneli, ona skočila kao oparena da se brani, pa oplela po njemu i Hani (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

U toku su Nominacije, takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Aneli Ahmić, a naredni je nominovao Nerio Ružanji:

- Tetka Aneli, jako mi je zasmetalo što nisi pogledala u pravcu Arije kada je bila ovde, i naš odnos mi počinje smetati baš. Ne znam više kakav odnos da imam sa njom. Sa druge strane Anđelo, nisi me nikad uvredio, niti si ikoga uvredio, moram da kažem da si sjajan, šaljem Aneli - rekao je Nerio.

- Pogleda sam Ariju, mama mi je rekla kako je slatka, moram da kažem da mi je mama rekla da je Arija padala tamo dok su čekali, moram da kažem da oni spavaju pored mene, i jako se osećam pored njih, pokajala sam se što sam im dala krevet, sve je prljavo oko njih - govorila je Aneli.

Nakon Neria, nominovala je Hana:

- Anšelo je sjajan, a Aneli sada govori za krevet, jer smo mi juče govorili ono za njenu kuću - dodala je Hana.

- Ti si bila u mojoj kući, živela si u moju kuću, ja sam ti dala moju kuću, a svi znamo šta si uradila od naše kuće, a to što ti se majka ofarbala, i uradila zube, i dalje se vidi da je bila narkomanka, tebe je otac izbacio jer si dovodila je*ače i narkomane, a tek ću pričati o tvojoj porodici - rekla je Aneli.

- A zašto si morala da nam daš kuću - upitala je Hana.

- Ko vas je terao da pravite decu, a nemate kuću - rekla je Aneli.

- A ko vodi računa o tvom detetu - rekla je Hana.

- Pola porodice ti je pomrlo od narkomanije, zube nemaš zbog toga, - vikala je Aneli.

- Smiri se, uzmi terapiju koju koristiš napolju, svi znamo kako traži drogu, ima snimak, a to je rekao i njen bivši muž. Svi su videli ko sam ja, kokava je moja majka, a sve pare si ti potrpšila na operacije, iskreno izbacivala sam te iz priče, ali eto, ista si kao tvoja sestra. O vama su najviše pričale tvoja rođaka i tetka, a meni pričaš kako su mi moji umrili od narkomanije, a za svoje ne priča,Ti si dno dna, d*lja, najgora si, najveća narkomanka, nisi ni žena ni majka, trčiš za muškarcima, kaoji su te kao tukli, šaljem Aneli - rekla je Hana.

- Meni je Neria jako žao, ali šta je on napravio svojoj porodici, ispao je odvratan, oni neće opstati zajedno, pokucaće on na naša vrata, i oprostićemo mu mi, ali ona, ona je specijalac, vidimo svi šta ona radi tako i kako se ponašan, ništa ne čisti, neuredna je, tebi je teško i zube da opereš koje si izgubila zbog droge - rekla je Aneli.-

