Tvoji drugari su svi tvoji je*ači, Koka ti je obećavao stan: Uroš Stanić demolirao Anđela Rankovića, pa obrisao patos s Aneli Ahmić (VIDEO)

Muk u kući!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Anđela. Imao sam netrpeljivost, imam je i dalje. Pokušava da iskopira priču iz sedmice gde ponovo vraća nekoga na pravi put. Pokušava da pomogne Aneli, trpaš se u priču sa Aneli jer te nema nigde, smatram da si lažov, mufljuz ili prevarant. Pokušavaš da se predstaviš kao neko ko nema greške, a videli smo kako telefon lomiš napolju i palicom sve oko stanu, dok je dete u drugoj sobi. Vidimo kako si i dalje pod ženskom suknjom, tvoja mama je upropastila tvoju vezu sa Teodorom, sa Anitom i sa svim devojkama. Hoćeš da pokupiš poene sukobom sa Kačavendom, pa naglo spuštanje lopte sa Zoricom Marković, kojoj si vređao sinove. Pokazao si da nemaš karakter i da se predstaviš što bolje, a u suštini si jedan običan ološ i prevarant. Ne možeš da se opereš tako što ćeš blatiti Anitu, videli smo kakav si ti prijatelj bio, pa si muvao Matorine bivše devojke. Sada ti Matora treba kao potpora i podrška kako bi srozao Anitu, itekako te je zabolelo to što je Anita pobedila od SMS glasova, jer si video da je narod na njenoj strani. Podržavam da budeš Anelin anđeo čuvar, a čim izađeš, da je šutneš - rekao je Uroš, a onda se obratio Aneli:

- Šta da komentarišem osobu koja svom nećaku prodaju guarane za 400 dinara?! Meni je to katastrofa, Nerio se prodao za četiri guarane, a ona je pokazala da svojim najbližima prodaje stvari. Pokazala je da je neurotična i agresivna osoba koja ne mari za svoje dete. Komentariše Comaru i morališe joj, ti nisi Asminu dozvolila tri godine da vidi dete, a Comari pridikuješ za to. Ti izgrađuješ sebe i zarađuješ na osnovu Stanije Dobrojević! Ti nikoga ne voliš, voliš samo muški polni organ. Videli smo kakav si odnos imala sa Asminom u hotelu, pa posle i sa Lukom. Videli smo na koji način si sa Janjušem imala blizak odnos, ti ne znaš gde udaraš. Dozivaš Karića, dozivaš Filipa Cara, ti si loš i podao čovek, ti si prva aljkava, ti si zla dr*lja! Pokazala si da si alkoholičarka koju samo alkohol zanima. Za šest piva si prodala svoju porodicu. Tvoja sestra beži iz Bosne i stidi se tebe i jako je ljuta na tebe. Tvoji nisu idilični i sjajni, ne poštuješ majku, brata i sestru. Ti nemaš prava nikoga da oslovljavaš sa narkomanima, jer je cela tvoja porodica narkomanska. Tvoji drugari su svi tvoji je*ači, Ivan Koka ti je obećavao stan, imali ste prisno druženje. Ti nisi majka, ti si loš čovek, podla si, kvarna, zločesta, dr*ljasta. Nemaš obraza, srama, blama, karaktera, bezlična si osoba. Ti si sa 16 ili 17 godina bila sa čovekom od 60 godina, mogla si bar da sačekaš da budeš punoletna, pa da se je*eš sa matorcima. Žao mi je što sve više i više srlja u propast i kanal, misli da će da bude žrtva, smatram da nikada nećeš biti žrtva, jer žrtva ne može da bude osoba koja prenosi kofere i namešta ljude. Ti se hvališ što ližeš zid, ti se hvališ jer imaš kiretaže, pa pričaš da ćeš mati šleper dece, poznata si po tome što si obmanula naciju. Hvala Bogu, došao je i tvoj kraj, uživam da gledam kako se kanališ. Vrlo brzo ćeš dotaći dno! Šaljem Aneli, ostavljam ovog foliranta, da pripremi želudac za nove avanture - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić