Naše dete treću godinu slavi rođendan bez roditelja, koji su živi i zdravi: Asmin izazvao muk u kući izlaganjem o Aneli, rešio da više ne ćuti: Imam izjavu gde si nameštala rođenog brata (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić, za sam kraj emisije "Nominacije", dala je reč ovonedeljnom vođi Asminu Durdžiću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Stavio sam Aneli i Anđela iz dva razloga. Prvi razlog su mi bili Luka i Anita, da vidim kako će da reaguju na njihovu priču i na komentare, a drugi je što sam video da Aneli poštuje Anđela i uvažava njegovo mišljenje. Što se Anđela tiče, ja sam njega ovde upoznao, konflikti sa drugim ljudima me ne zanimaju, komentariše realno, nikada me nije uvredio, poštujem njega jer poštuje svoju mamu! Aneli, ti si jedina žena koja je živela sa mnom, ni sa jednom bivšom nemam loš odnos, samo sa tobom. Dok si živela sa mnom, nisi bila narkomanka! Ako misliš da se lepo osećam kada te blatim ovde pred kamerama, ne, osećam se kao smeće. Ja sam od tebe pravio damu, stavio sam te ispred mojih roditelja, radio sam dan i noć za nju i Noru, za njeno dobro i dobrobit Nore. Ništa joj nije falilo, moja dužnost je bila da pružim ženi i detetu šta god treba. Kada smo se razišli, Sita i mama su njoj napravile plan da ona uđe ovde i da me ispljuju. Ona je mene uvukla u ovu priču, ona zna moj karakter da ja ne mogu da ćutim, znala je da ću ja da reagujem napolju. Jesmo prva tema, ali prva tema blama, ne treba da se ponosimo našom prvom temom. Njena mama i sestra su mene najstrašnije pljuvali, ona zna da ja još nisam počeo da pričam o njoj. Svaki put kada mi spomenu da je njena porodica rekla nešto za moju, ja ću da uzvratim istom merom, ako ne i gore. Da li si se ikada upitala da naše dete slavi treću godinu rođendan, Božić i Novu godinu i pored živih roditelja?! Nju to ne zanima. Ja sam se borio za dete dok sam bio napolju, njena mama i sestra mi nisu dale, pakovale su mi policiju da sam došao da ubijem njenu mamu. Kako ja da idem na vrata i da kažem: "Daj mi dete"?! Ona zna da ja mogu da dam izjavu iz tužilaštva gde je htela da namesti svog brata, prodala je svoje dete, prodala je mene, prodala je njenog brata, prodala je njenu sestru, prodala je Marka Đedovića, evo sada polako prodaje Ivana Marinkovića. Ona danas živi njen san, da je poznata i da je u rijalitiju, a dete sada ispašta. Umesto da sada vodim dete na skijanje i na more, ja sedim u rijalitiju i u šest ujutru komentarišem bivšu devojku. To si ti uradila, tvoj je život svakako uništen, a ovim potezom si unišila Norin život. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

