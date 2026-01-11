Biće tesno! Ivana Šopić otkrila ko će se boriti za opstanak, u izolaciju ide njih PETORO (VIDEO)

AKTUELNO

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Aneli Ahmić prva nominovana, i to od strane cimera.

Nakon toga, ona je otkrila da su Odabrani nominovali: Luku Vujovića, Aleksandru Jakšić i Vanju Prodanović.

Posle toga, Ivana je otkrila ko je najugroženiji od strane publike, koja ovog puta, nije ukazala poverenje

- Ugroženi su Iva Dubai, Iva Stupar. Može i Sunčica, evo Sunčice, misle ljudi da imaš čardaš noge. I jedan par će na duže ili na kraće ili zauvek da se rastane, moram da rastavim jedan par. Viktor može ovde da dođe. Viktore, možeš da zagrliš svoju devojku, u izolaciju ide ili Iva ili Sunčica. Iva ide u izolaciju - rekla je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

