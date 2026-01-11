Iran gori, obustavljeni letovi: WSJ: Amerika planira napad

Uprkos gotovo potpunoj blokadi interneta i telefonskih veza, iz Irana i dalje pristižu snimci i izveštaji koji pokazuju da se veliki broj demonstranata ponovo vratio na ulice.

Antirežimski protesti traju već 13. noć zaredom, uprkos strahu od oštre represije. Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je zapretio reakcijom ukoliko iranske vlasti počnu masovno da ubijaju demonstrante.

Ključne informacije:

Milioni ljudi odazvali su se pozivu na proteste u više gradova

Režim je pojačao represiju: najmanje 51 osoba je poginula, više od 2.000 je uhapšeno

Iranske vlasti uvele su gotovo potpunu blokadu interneta i telefonskih veza

Vrhovni vođa Ali Hamenei zapretio je demonstrantima i optužio strane sile za podsticanje pobune

Donald Tramp upozorio je Teheran da će SAD reagovati ukoliko dođe do masovnih ubistava

Uprkos represiji, protesti su se nastavili i naredne noći, a prema poslednjim informacijama ušli su u 14. dan.

Najnoviji razvoj događaja:

Režim je dodatno zapretio demonstrantima

Vol strit džornal objavio je da Amerika počinje da planira napad na Iran

Televizija Iran International objavila je snimak na kojem se, kako tvrde, vidi kako režimske snage pucaju na demonstrante

Državna televizija emituje snimke spaljenih Kurana, dok demonstrante naziva „naoružanim kriminalcima“

Oglasila se iranska vojska, uz pretnje upotrebom sile

Najavljen je režimski kontraprotest u Teheranu

Bi-Bi-Si navodi da su bolnice u Iranu prepune ranjenih demonstranata, a veliki broj njih ima prostrelne rane glave

Režim je pojačao represiju: najmanje 65 mrtvih, više od 2.300 uhapšenih

Blokada interneta i telefonskih veza i dalje traje

Vrhovni vođa Ali Hamenei ponovo je optužio strane sile za izazivanje pobune

Donald Tramp još jednom je upozorio Teheran da će SAD reagovati ako dođe do masovnih ubistava demonstranata

Autor: S.M.