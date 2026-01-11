Maske su pale: Aneli i Anđelo posle burne noći saznali ko su im zaista prijatelji, a ovih petoro takmičara će se boriti za opstanak!

Sinoć je u Beloj kući održana emisija ''Nominacije'', koju je vodila Ivana Šopić, a takmičari su birali između Aneli Ahmić i Anđela Rankovića.

Prva je reč dobila Anita Stanojlović koja je nominovala svog bivšeg dečka Anđela Rankovića, kako bi Aneli ostala u Beloj kući i ne bi otišla u izolaciju s Lukom Vujovićem.

- Sada sam ravna linija, da je Anđelo bio potrčko na početkui imala bih šta da kažem sada ne. On mene više ne zanima, u novom sam odnosu i lepo mi je ali kod njega vidim da on mene mrzi, ali moram da kažem da je on meni bio najveća ljubav, ali to ne znači da sadašnjeg partnera neću voleti više. Nemam šta da kažem o njemu, a nije u redni ni prema Luki da pričam o tome - rekla je Anita, pa se osvrnula na Aneli:

Naredni je nominovao Marko Janjušević Janjuš.

- Anđelo i ja se znamo godinama, njegova najveća ljubav i emocija bila je u prvoj sezoni sa Teodorom, ta ljubav je bila prava i velika, a ovo sa Anitom nije imalo smisla, i to smo svi znali. Ove godine sada pliva u rijalitiju, lagano, svaka ti čast, ne kažem da ti je lako, ali dobro, ne može to niko kao ti, kulturno pre svega. Nisi mi fejk ove godine, a to druženje sa Aneli, nije ni to fejk, a ono sa Anitom je bilo fejk, zato smo se i svađali, a naš odnos je dobar - rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na Aneli:

- Ti se ništa nisi promenila od marta 2024. godine, pravila si sebe žrtvom, a tvoj život nisi promenila, ti ideš loše kroz rijaliti, nisi mi uopšte prava. Simpatično je kada se šalimo, ali ono ostalo je katastrofa, ono sa Lukom jje bila velika greška, to je blam za oboje, i blam ljudi koji su mislili da ste par, to je bilo toliko fejk i zahvali se Bogu što je vas je Anita spasila jada i bede. Svaka osoba koja ti kaže da si dobra i fina, slagaćete, poštuj ljude koji ti kažu iskreno, ali ti nikoga ne slušaš. Svi su dokazali da mogu biti sa tobom, mislim da treba da se posvetiš nekome ko će biti uz tebe, ja te neću savetovati ali to ne pomaže. Čuo sam da si komentarisala juče Milicu kako je ona loša, a ti posle tri godine nisi rešila svoje probleme koji su mnogo veći od Miličinih, ja tebe neću dirati, ne pada me na pamet. - rekao je Janjuš.

Naredni je nominovao Luka Vujović:

- Ona me ne zanima, sve najbolje joj žekim i njoj i njenoj porodici, ona nije bila iskrena od starta, polivala me je majonezom, ozbiljan je rijaliti učesnik, koja napada, pa kada joj odgovoriš, ona napada i vređa. Ona je pričala da sam je tukao - rekao je Luka.

Naredni je nominovao Nerio Ružanji:

- Tetka Aneli, jako mi je zasmetalo što nisi pogledala u pravcu Arije kada je bila ovde, i naš odnos mi počinje smetati baš. Ne znam više kakav odnos da imam sa njom. Sa druge strane Anđelo, nisi me nikad uvredio, niti si ikoga uvredio, moram da kažem da si sjajan, šaljem Aneli - rekao je Nerio.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Anđela. Imao sam netrpeljivost, imam je i dalje. Pokušava da iskopira priču iz sedmice gde ponovo vraća nekoga na pravi put. Pokušava da pomogne Aneli, trpaš se u priču sa Aneli jer te nema nigde, smatram da si lažov, mufljuz ili prevarant. Pokušavaš da se predstaviš kao neko ko nema greške, a videli smo kako telefon lomiš napolju i palicom sve oko stanu, dok je dete u drugoj sobi. Vidimo kako si i dalje pod ženskom suknjom, tvoja mama je upropastila tvoju vezu sa Teodorom, sa Anitom i sa svim devojkama. Hoćeš da pokupiš poene sukobom sa Kačavendom, pa naglo spuštanje lopte sa Zoricom Marković, kojoj si vređao sinove. Pokazao si da nemaš karakter i da se predstaviš što bolje, a u suštini si jedan običan ološ i prevarant. Ne možeš da se opereš tako što ćeš blatiti Anitu, videli smo kakav si ti prijatelj bio, pa si muvao Matorine bivše devojke. Sada ti Matora treba kao potpora i podrška kako bi srozao Anitu, itekako te je zabolelo to što je Anita pobedila od SMS glasova, jer si video da je narod na njenoj strani. Podržavam da budeš Anelin anđeo čuvar, a čim izađeš, da je šutneš - rekao je Uroš, a onda se obratio Aneli:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi iznela svoje mišljenje, pa i nominaciju.

- Naše mišljenje je izgrađeno i ne može se promeniti. Nemamo te neke čarke. Kada sam komentarisala Aneli, on je osetio da se peckamo, ušli smo u sukob...Znala sam šta očekujem od Aneli, znala sam da zbog glupe stvari koju je rekla Dragana, evo ne pričamo već peti dan. Znam da će za tri meseca da prođe i da kaže, ja ću da joj odgovorim...Nemam šta o Aneli da pričam. Što se tiče Anđela, moram da prokomentarišem i njegovo učešće, evo sada kada imam prilike. Nekako mi je, poznavajući njega, mnogo suzdržan. Mnogo biraš kako ćeš ljudima da se obraćaš, ne znam zašto, kao da želiš da imaš sa svima dobar odnos, osim sa mnom, Ivanom i Anitom, što je nepromenjen. Da, mislim da kalkuliše, ali ne zbog drugih, nego zbog drugih...Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Matora.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Maja sada kaže da joj je ovo društvo koje joj najviše prija, meni je to van mozga, ali baš van mozga. To mi je sumanuto. Kada ovo kažem, mislim na 10 tužbi i vređanja i ostalo. Kada je Anđelo u pitanju, naš odnos je s početka bio super, ništa nisam radila fejk i nisam se družila fejk. U sedmici sam bila isključiva po pitanju njegovog odnosa sa Anitom, kao što i sada mislim da je ovaj (Aneli i Anđelo) odnos nerealan. Kada bi se desilo da uđete u odnos, bilo bi ispravljanje krive Drine. Ušli smo u sukobe u dva navrata, ja sam te pitala, imam utisak već nekoliko puta da ishitreno reaguješ, da mi ne dozvoliš da ja kažem i završim. To mi ne liči na tebe, imao si dva puta samo kada sam ja u pitanju. Moj sukob sa tobom bi bio veštački, sve dok ne bude onako kako je bilo u sedmici. Što se mene tiče, tu mi je neobična situacija, malo pre kada si sam rekao da si sazreo kroz sezone, okej - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić.

- Ja nemam jednu ružnu reč da kažem za Anđela, nikada ništa nije slagao za mene, nije bezveze zabarakadirao izolaciju, hteo da me gađa kamenjem, ja sam sve to sanjala. Nikada nije bio ljubomoran na mene, on je neko ko se ne ističe po tome da bude u svemu najbolji, iako ga jedna muška osoba gura i podržava. Nema razloga da mu natrljavaju na nos da nije pobedio preko SMS, ima vremena, pobediće. Kladio se sa Ivanom Marinkovićem da će pobediti, tako da smatram da ovakav čovek koji je jako srčan i inteligentan, koji je u sukobima samo sa muškarcima, sa ženama ne. On ulazi u sukob sa Asminom, Janjušem, uglavnom sa muškarcima, nikada se nije dogodilo da želi samohranoj majci diskvalifikaciju! Što se tiče ponašanja i kodeksa, mogu da kažem da je izgrađena ličnost. To što ja kažem da je biseksualac, to je moje ludilo i to što sam nemoćna, mislim da ga samo jedne žene intresuju - rekla je Miljana o Anđelu, a onda se osvrnula na Aneli:

Voditeljka emisije "Nominacije", Ivana Šopić, dala je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Mnogi ljudi koji su u sukobima sa njih dvoje, ništa nisu rekli večeras. Nisam mnogo razmišljao, imao sam ovo danas, pa sam o tome razmišljao. Slažem se s onim što je Janjuš rekao, dosta te ljudi gotivi, znaš da vodiš ovu igru. Mislim da dobro funkcionišeš i što se mene tiče, pokazao si da si najinteligentniji momak. Ja volim tebe, Ivana, Matoru, Kačavendu, Janjuša, volim da slušam ljude koji imaju šta da kažu. Moj i tvoj odnos je, iskreno, jako dobar, kako god bilo, šta god bilo. Ja sam momak koji dosta praštam, ja znam da se izvinim kada pogrešim, meni je bilo dovoljno da si mi se izvinio više puta, video sam da ti je u tim trenucima bilo glupo kada prođeš pored mene...Jedino što mi se kod tebe Aneli sviđa je tvoje druženje sa Anđelom. Ova izolacija ti je dosta pomogla da promeniš neke stvari u glavi, ne treba ti da skačeš ovde na Asmina, da dolazi do fizičkog kontakta i polivanja. Danas mi je Milica zamerila kako je ne branim od ljudi koji je napadaju i vređao, rekao sam joj: "da ne diraš ljude, ne bi te vređali". Eto, voleo bih da ostaneš ovakva kao što si sada, ovih par dana, mislim, koliko si već u izolaciji. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekao je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Počeću od Aneli. Da ne ponavljam naš odnos, ti i ja kako nam dođe, tako se i ponašamo jedna prema drugoj. Kada me uvrediš, ja ti vratim i obrnuto. Da se osvrnem na sukob tebe i Milice, ja nikada ne bih volela da se posvađam sa Milenom i Dačom, ali i kada bi se to desilo, nijednu lošu reč niko ne bi čuo od njih, zato meni nije jasno, zašto ako ona misli da si loša majka, a ona je skoro postala majka, družila sa tako lošom osobom i majkom?! Znala je kako ćeš ti da reaguješ na tu njenu rečenicu, namerno je to uradila da bi se pričalo o njoj. Anđelo i ja imamo odličan odnos, nisam znala da se vode ratovi oko tebe, ove velike majke koje ne žele da budu u rijalitiju jer ih je sramota, bore se za tvoju reč. Srbija ima sedam miliona stanovnika, ne kažem da tebi išta fali, ali da nisi jedini muškarac, a i nije ta osoba u rijalitiju. Intresantno mi je sve to, želim tu priču da čujem do kraja! Prema meni si odličan, kulturan i intresantan, imali smo normalne teme, nikada se nismo muvali kao što provlače. Pričali smo o putovanjima i poštovanju porodice koje ti imaš prema tvojoj, ja prema mojoj. Ostaviću tebe, poslaću Aneli - rekla je Sofija.

Naredni je reč od voditeljke Ivane Šopić dobio Dača Virijević.

- Ja nisam na anketi lažov. Mislim da sve radiš namenski, kada kažeš da je tvoj i Anelin odnos drugarski, jer vidimo da je totalno drugačije. Voziš tu priču, to ti odgovara. Anita je imala plan da te ovde uništi, rekla je da bira vreme kada će da kaže to što se tiče Maje i mnogo toga što nije rekla. Ja neću da pričam o nekim stvarima koje je ona pričala. Iz nekog razloga želiš da se predstaviš kao dobra osoba, nagazio si me da bi svoje du*e sačuvao. Anđelo zna gde su limiti, to je poslednje što ću reći. Aneli se izblamirala još više nego inače, samim tim što si dozvolila sebi da svi momci dokazuju da mogu ponovo da budu sa tobom. To ponašanje prema Neriju, ti kao tetka, da smrdi najviše na svetu, dala bi mu krevet. Samim tim što nisi htela da daš krevet, ispala si jako loša tetka i folirant. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Aneli i ja imamo jako lep odnos i korektan, od samog početka, mislim da će takav i ostati. Ja nemam razloga da ovu devojku diram i gazim, ne dira ni ona mene. Dok je Anđelo bio u krdu, imali smo najžešće svađe, krda više nema, nema ni svađa. Ne družimo se, pozdravimo se u prolazu i smatram da će tako i ostati. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekla je Zorica.

Ivana Šopić dala je reč Viktoru Gagiću.

- Mislim da nije ispala korektna prema Ivanu, smatram da joj je on bio drugar, tako da tu nije ispala korektna. Anđelo i ja imamo normalan odnos, kulturan si, fin, sviđa mi se što nisi uvredio nijednu devojku na grublji način. Drago mi je što Minu nijednom nisi uvredio, rekao sam da se neću mešati, jednom sam osetio potrebu kada sam mislio da si preterao. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Viktor.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću.

- Moj utisak se prema Anđelu promenio. Ne osećam više animozitet koji sam osećao početkom. Imao sam utisak da je dečko na mestu, sa gradskim manirima i ponašanjem. Ne možemo svi da znamo sve o svakom, kao ni da imamo odmah mišljenje, to se gradi vremenom. Ne mogu ništa loše da kažem, to što imaš relacije sa nekim ljudima s kojima sam ja dobar, to je nešto što od ranije datira. Ja nemam nikakvu ljubomoru prema tebi, ja sam zadovoljan samim sobom i kako se ti ophodiš. Što se tiče Aneli, ona je jedna zanimljiva osoba i žena koja je jako temperamentna, dobar drug, mnogo lepih reči je iskazala prema meni i nekako je iskrena. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Bajić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Meni je poseta dosta ostavila utisak. Kakva majka, takva ćerka, njena majka je pokazala da je bezdušna. Da padaju komete, ja bih prišla detetu. Čovek koji žudi za zagrljajem detetu, ti ponosno kačiš sliku deteta. Treba da te bude sramota! I dalje mislim da si pokvarena, namazana, tvoja majka je ušla mirnim stavom, pokazala si da nemaš poštovanja. Tvoja majka je spustila loptu jer je očekivala da će Asmin prvi da napadne, pa si sama pozivala na raspravu, da ti i tvoja mama budete mirne i staložene, da ispadne kako vas drugi napadaju. Zgadila si mi se u poslednjih par dana. Ostavljam Anđela, šaljem Aneli - rekla je Sunčica.

Voditeljka Ivana Šopić, za sam kraj emisije "Nominacije", dala je reč ovonedeljnom vođi Asminu Durdžiću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Stavio sam Aneli i Anđela iz dva razloga. Prvi razlog su mi bili Luka i Anita, da vidim kako će da reaguju na njihovu priču i na komentare, a drugi je što sam video da Aneli poštuje Anđela i uvažava njegovo mišljenje. Što se Anđela tiče, ja sam njega ovde upoznao, konflikti sa drugim ljudima me ne zanimaju, komentariše realno, nikada me nije uvredio, poštujem njega jer poštuje svoju mamu! Aneli, ti si jedina žena koja je živela sa mnom, ni sa jednom bivšom nemam loš odnos, samo sa tobom. Dok si živela sa mnom, nisi bila narkomanka! Ako misliš da se lepo osećam kada te blatim ovde pred kamerama, ne, osećam se kao smeće. Ja sam od tebe pravio damu, stavio sam te ispred mojih roditelja, radio sam dan i noć za nju i Noru, za njeno dobro i dobrobit Nore. Ništa joj nije falilo, moja dužnost je bila da pružim ženi i detetu šta god treba. Kada smo se razišli, Sita i mama su njoj napravile plan da ona uđe ovde i da me ispljuju. Ona je mene uvukla u ovu priču, ona zna moj karakter da ja ne mogu da ćutim, znala je da ću ja da reagujem napolju. Jesmo prva tema, ali prva tema blama, ne treba da se ponosimo našom prvom temom. Njena mama i sestra su mene najstrašnije pljuvali, ona zna da ja još nisam počeo da pričam o njoj. Svaki put kada mi spomenu da je njena porodica rekla nešto za moju, ja ću da uzvratim istom merom, ako ne i gore. Da li si se ikada upitala da naše dete slavi treću godinu rođendan, Božić i Novu godinu i pored živih roditelja?! Nju to ne zanima. Ja sam se borio za dete dok sam bio napolju, njena mama i sestra mi nisu dale, pakovale su mi policiju da sam došao da ubijem njenu mamu. Kako ja da idem na vrata i da kažem: "Daj mi dete"?! Ona zna da ja mogu da dam izjavu iz tužilaštva gde je htela da namesti svog brata, prodala je svoje dete, prodala je mene, prodala je njenog brata, prodala je njenu sestru, prodala je Marka Đedovića, evo sada polako prodaje Ivana Marinkovića. Ona danas živi njen san, da je poznata i da je u rijalitiju, a dete sada ispašta. Umesto da sada vodim dete na skijanje i na more, ja sedim u rijalitiju i u šest ujutru komentarišem bivšu devojku. To si ti uradila, tvoj je život svakako uništen, a ovim potezom si unišila Norin život. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da je Aneli Ahmić prva nominovana, i to od strane cimera. Nakon toga, ona je otkrila da su Odabrani nominovali: Luku Vujovića, Aleksandru Jakšić i Vanju Prodanović.

- Ugroženi su Iva Dubai, Iva Stupar. Može i Sunčica, evo Sunčice, misle ljudi da imaš čardaš noge. I jedan par će na duže ili na kraće ili zauvek da se rastane, moram da rastavim jedan par. Viktor može ovde da dođe. Viktore, možeš da zagrliš svoju devojku, u izolaciju ide ili Iva ili Sunčica. Iva ide u izolaciju - rekla je Ivana.

