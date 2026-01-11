Anđela i Gastoz ponovo zajedno: Po njenom povratku iz Đenovića, par svojoj ljubavi dao još jednu šansu! (FOTO)

Fanovi ih raskrinkali!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz svojom ljubavlju obeželi su osmu sezonu najgledanijeg rijalitija, ''Elita 8''. Ipak, čini se da im njihov emotivan odnos nije baš najbolje išao u spoljnom svetu i da je bilo dosta turbulencija obzirom da su par puta raskidali.

Iako su mnogi pomislili da je njihovoj ljubav došao kraj pre mesec dana kada se ona zvanično odselila u svoj stan i kada su se otpratili sa svih društvenih mreža, a potom i obrisali zajedničke fotografije, izgleda da to nije bilo tako.

Poznato je već na mrežama da je Anđela Đuričić sama provela praznike sa svojom porodicom u rodnom gradu Đenovićima, dok je pobednik ''Elite 8'' bio sa društvom u Beogradu.

Po svemu sudeći izgleda da je ovaj par rešio da svojoj ljubavi da još jednom šansu. Naime, Gastoz je sinoć okačio snimak na svom Instagram profilu kako proslavlja krsnu slavu svojih prijatelja, a na istom snimku našla se i Anđela Đuričić.

Nešto kasnije u toku večeri devojka od Gastozovog drugara Tozle, Dada, podelila je snimak sa proslave rođendana njihove drugarice što su na svoje storije podelili i Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

Da li je ovo slučajnost ili je ipak došla do pomirenja, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić