AKTUELNO

Domaći

Anđela i Gastoz ponovo zajedno: Po njenom povratku iz Đenovića, par svojoj ljubavi dao još jednu šansu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Fanovi ih raskrinkali!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz svojom ljubavlju obeželi su osmu sezonu najgledanijeg rijalitija, ''Elita 8''. Ipak, čini se da im njihov emotivan odnos nije baš najbolje išao u spoljnom svetu i da je bilo dosta turbulencija obzirom da su par puta raskidali.

pročitajte još

DEFINITIVNO KRAJ! Gastoz potvrdio raskid sa Anđelom, pa poručio: Neće mi biti žao...

Foto: Pink.rs

Iako su mnogi pomislili da je njihovoj ljubav došao kraj pre mesec dana kada se ona zvanično odselila u svoj stan i kada su se otpratili sa svih društvenih mreža, a potom i obrisali zajedničke fotografije, izgleda da to nije bilo tako.

pročitajte još

Anđela Đuričić proslavila Badnji dan! Stigla u Đenoviće, a na trpezi nema čega nema (FOTO+VIDEO)

Poznato je već na mrežama da je Anđela Đuričić sama provela praznike sa svojom porodicom u rodnom gradu Đenovićima, dok je pobednik ''Elite 8'' bio sa društvom u Beogradu.

Po svemu sudeći izgleda da je ovaj par rešio da svojoj ljubavi da još jednom šansu. Naime, Gastoz je sinoć okačio snimak na svom Instagram profilu kako proslavlja krsnu slavu svojih prijatelja, a na istom snimku našla se i Anđela Đuričić.

Foto: Instagram.com

Nešto kasnije u toku večeri devojka od Gastozovog drugara Tozle, Dada, podelila je snimak sa proslave rođendana njihove drugarice što su na svoje storije podelili i Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

Da li je ovo slučajnost ili je ipak došla do pomirenja, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić

#Anđela Đuričić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Nenad Marinković Gastoz

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte vreli poljupci: Anđela i Gastoz progutali jedno drugom grube reči, pa svojoj ljubavi pružili još jednu šansu! (VIDEO)

Domaći

Oglasila se Maja! Pozvali smo je i suočili sa dokazima njenog pomirenja sa Carem, evo šta nam je rekla

Zadruga

Dali svojoj ljubavi još jednu šansu: Anđela se topila u Gastozovom krilu, a reči koje su uputili jedno drugom, dokaz su njihove ljubavi! (VIDEO)

Zadruga

Zaboravili na svoje reči: Peja i Ena rešili da svojoj ljubavi daju još JEDNU ŠANSU! (VIDEO)

Domaći

Palo pomirenje: MC Stojan i 22 godine mlađa Zorana dali svojoj ljubavi još jednu šansu, on pokazao svima kako se zajedno provode na plaži

Showbiz

Prva slika sina Džastina Bibera: Pevač celom svetu otkrio ime naslednika!