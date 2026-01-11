AKTUELNO

Domaći

Lažno svedoči, glumi lažnog tatu Nori: Žana razvezala jezik i unakazila Luku, pa otkrila da ga se celo društvo odreklo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Rešeta!

Žana Omnia je gostovala u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je govorila o sukobu s Lukom Vujovićem, a tom prilikom je brutalno razvezala jezik i uništila ga.

- Kakvi su ti utisci nakon suočavanja s Lukom? - upitala je Anastasija.

pročitajte još

NEĆU GA OSUĐIVATI, JA GA PODRŽAVAM: Žana poručila Bobancu da je uz njega, otkrila šta misli da li će se pomiriti sa verenicom ili će odabrati Vanju Ž

- Nisu uvek pravi prijatelji oni koji te tapšu po ramenu. Luka će shvatiti kad izađe da smo mu bili pravi prijatelji i možda uspemo da ga otreznimo do kraja rijalitija da dođe sebi. Niko iz društva ga više ne prihvata i ne želi da sedi sa njim ovakvim za stolom. Luka je gljuplji nego što sam mislila da jeste, ali povezuje neke stvari i video je da zbog Vanje, Bobanac i ja nismo u najboljim odnosima kao pre. Sad on to koristi i govori kako mu je Bobanac veći prijatelj, a video ga je jednom. Ne mogu biti prijatelj s nekim ko je lažno svedočio protiv žene koja ima troje dece. Pokazao je u ovoj sezoni da je glumio lažnog oca Nori i da je koristio dete za svrhe marketinga - otkriva Žana.

Foto: RED TV Printscreen

- Pogubio se malo u suočavanju s tobom - rekao je Joca.

pročitajte još

ON JE TIM GESTOM MENI SLAO PORUKU: Žana otkrila detalje odnosa Vanje Živić i Bobanca, priznala da nisu u kontaktu više od godinu dana (VIDEO)

- Naravno da se pogubio. Prvo je rekao da ne zna ko sam ja, a onda je pričao o našem prijateljstvu dvanaest godina. Nekada je on bio uvažen kao prijatelj i partner, ali sad je mnogo glup. Ivana Marinkovića više neću nikad nazvati lošim imenom obzirom da sam već istakla da su mi mnogo bolji pravi neprijatelji nego lažni prijatelji. Pored ovakvih lignjoslava kao Luka, Ivan ispada super. On je mnogo rekao o sebi i on nije nešto što je nekada bio. Prijateljstvo je za mene lojalna stvar i da ga smatram prijateljem, branila bih ga životom i kad nije u pravu. Verujem da će i Anitinim sinu glumiti lažnog oca. Gde je logika da se združe Lukina i Asminova porodica? Porodice su umešane, svi igraju rijaliti - rekla je Žana.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#Žana Omnia

POVEZANE VESTI

Domaći

Dečko se izgubio i ima neki poremećaj: Aneli razvezala jezik i brutalnim prozivkama totalno unakazila Luku! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte provokacije: Milica razvezala jezik, Sofija ćuti kao zalivena! (VIDEO)

Zadruga

Koliko njegov želudac može da podnese? Maji pukao film, razvezala jezik i unakazila Luku i Aneli zbog foliraže! (VIDEO)

Zadruga

Ona i njena sestra ne vole nikoga: Alibaba rešio da svim silama zgazi Aneli i žestoko je opljuvao, Luka mu se nikad slađe pridružio! (VIDEO)

Domaći

Blamira se, želi da bude glavna tema: Lejdi Di razvezala jezik i prozivkama unakazila Anitu, pa oplela po vezi nje i Luke! (VIDEO)

Zadruga

Stiglo ga gorko kajanje? Lepi Mića priznao koliko se razočarao u Aneli, pa obrisao patos vezom nje i Luke! (VIDEO)