Lažno svedoči, glumi lažnog tatu Nori: Žana razvezala jezik i unakazila Luku, pa otkrila da ga se celo društvo odreklo! (VIDEO)

Rešeta!

Žana Omnia je gostovala u emisiji "Pitam za druga" u kojoj je govorila o sukobu s Lukom Vujovićem, a tom prilikom je brutalno razvezala jezik i uništila ga.

- Kakvi su ti utisci nakon suočavanja s Lukom? - upitala je Anastasija.

- Nisu uvek pravi prijatelji oni koji te tapšu po ramenu. Luka će shvatiti kad izađe da smo mu bili pravi prijatelji i možda uspemo da ga otreznimo do kraja rijalitija da dođe sebi. Niko iz društva ga više ne prihvata i ne želi da sedi sa njim ovakvim za stolom. Luka je gljuplji nego što sam mislila da jeste, ali povezuje neke stvari i video je da zbog Vanje, Bobanac i ja nismo u najboljim odnosima kao pre. Sad on to koristi i govori kako mu je Bobanac veći prijatelj, a video ga je jednom. Ne mogu biti prijatelj s nekim ko je lažno svedočio protiv žene koja ima troje dece. Pokazao je u ovoj sezoni da je glumio lažnog oca Nori i da je koristio dete za svrhe marketinga - otkriva Žana.

- Pogubio se malo u suočavanju s tobom - rekao je Joca.

- Naravno da se pogubio. Prvo je rekao da ne zna ko sam ja, a onda je pričao o našem prijateljstvu dvanaest godina. Nekada je on bio uvažen kao prijatelj i partner, ali sad je mnogo glup. Ivana Marinkovića više neću nikad nazvati lošim imenom obzirom da sam već istakla da su mi mnogo bolji pravi neprijatelji nego lažni prijatelji. Pored ovakvih lignjoslava kao Luka, Ivan ispada super. On je mnogo rekao o sebi i on nije nešto što je nekada bio. Prijateljstvo je za mene lojalna stvar i da ga smatram prijateljem, branila bih ga životom i kad nije u pravu. Verujem da će i Anitinim sinu glumiti lažnog oca. Gde je logika da se združe Lukina i Asminova porodica? Porodice su umešane, svi igraju rijaliti - rekla je Žana.

Autor: N.Panić