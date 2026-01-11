Skot, ološ... Slavica Delić više ne zna koji epitet da upotrebi da bi uvredila Bebicu, priznala da li primećuje nove poglede Đukića i Teodore!

Odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić u poslednje vreme opet prolazi kroz težak period obzirom da se skoro pa svakodnevno priča o novim pogledima nje i Filipa Đukića.

Trenutno i ona i Filip Đukić to demantuju, za razliku od prethodnog puta kada je Filip priznavao sve poglede iako je ona bila u emotivnom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Ipak, čini se da njena majka Slavica Delić pomno prati situaciju i da primećuje značajne poglede, zbog čega se raduje.

- Iskreno ću vam reći da ima baš značajnih pogleda i to je obostrano bogami. Baš pratim jer bih želela da moja Tea bude napokon srećna jer sa ovim ološem to svakako nije. Da skot ne postoji, ona bi već odavno bila u vezi s Filipom i to u ozbiljnoj vezi. Njih dvoje su umetničke dušice i imaju iste poglede na svet, iste principe i stavove tako da ih vidim u budućnosti zajedno - bila je jasna Slavica.

Da li će Teodora i Filip priznati poglede ili će se pak i dalje praviti ludi, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić