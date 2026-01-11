AKTUELNO

MREŽE BRUJE KAO NIKADA! Novi dečko Mine Kostić, Kasper, je LAŽNI POKOJNI VERENIK Milene Kačavende? OVO JE SVE OSTAVILO BEZ TEKSTA

Na društvenoj mreži X poslednjih dana sve češće se pojavljuju komentari i spekulacije u vezi sa privatnim životom pevačice Mine Kostić. Povod za rasprave je njen navodni novi emotivni partner, Mane Ćuruvija, poznat pod nadimkom Kasper.

Pojedini korisnici ove mreže iznose tvrdnje da je reč o osobi koja se navodno dovodi u vezu sa pričom o „pokojnom vereniku“ aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Milene Kačavende, o kojem je ona u više navrata govorila tokom svog boravka u rijalitiju. U komentarima se mogu pročitati nagađanja da je upravo Mane Ćuruvija osoba za koju se ranije verovalo da više nije živa, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Međutim, za ovakve navode ne postoje nikakve zvanične potvrde, niti su potkrepljeni konkretnim dokazima. Reč je isključivo o spekulacijama koje kruže društvenim mrežama, dok se ni Mina Kostić, ni Kasper do sada nisu oglašavali ovim povodom.

Podsetimo, Milena Kačavenda je tokom rijalitija više puta pominjala tragičnu priču o svom "vereniku", što je tada izazvalo lavine reakcija gledalaca. Upravo zbog toga, svaka nova informacija ili nagađanje u vezi s tom temom izaziva veliku pažnju javnosti.

