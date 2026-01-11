AKTUELNO

Nakon priča da se Alen i Maja razvode, isplivao snimak: Ovo je dokaz u kakvom su zapravo odnosu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nedavno su se Maja i Alen Hadrović, bračni par i bivši učesnici Zadruge našli u epicentru pažnje zbog otpraćivanja sa instagrama, te su se tako pokrenula šuškanja o njihovom razvodu, a sada je samo jedan video snimak na mrežama rešio svaku dilemu!

Alen i Maja Hadrović pre samo nekoliko dana proslavili su pet godina ljubavi, a sada su šokirali javnost kada su se otpratili na društvenoj mreži Instagram gde su inače redovno objavljivali zajedničke fotografije i snimke.

Foto: Instagram.com

Zbog ovog poteza Alena i Maje mnogi bruje o tome da im je brak upao u krizu, kao i da postoji mogućnost da dođe do razvoda! Sada je Maja objavila video snimak na svom instagram profilu, na kom se jasno vidi da je ovaj bračni par i dalje u velikoj ljubavi, pa su tako ovim potezom stali na put svim nagađanjima i šuškanjima o njihovom razvodu.

"Mi se volimo"

- Mi se volimo i u braku smo. Ne želim ništa više da komentarišem - poručio je Alen za Pink.rs vrlo nervozno i uznemireno.

Autor: Nikola Žugić

