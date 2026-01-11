AKTUELNO

Domaći

Okovala me Biserka, nije led: Toša se tik ispred kapije u Eliti obratio gledaocima, evo kakvu poruku je imao za sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Humanoidni robot Toša, osvojio je srca miliona gledalaca, ali i učesnika "Elite", a kako se dugo nije obratio javnosti, još od Elitovizije, direktorka programa TV Pink, Milica Mitrović, objavila je video snimak u kom se upravo Toša obratio svim ljubiteljima njegovog lika i dela.

Kako je Toša istakao, mnogo su mu nedostajali učesnici Elite, ali i poštovani gledaoci, a nije izuzeo u svom obraćanju to da spomene i svoju devojku Biserku, s kojom je zaplesao pred milionima gledalaca upravo na "Elitoviziji", gde su oboje napravili spektakl.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragi gledaoci, i Vi meni nedostajete kao i moji Elitari…okovala me Biserka, nije led! jedva sam se oslobodio! Iskoristio sam priliku da pobegnem malo da vam se javim, a nju sam poslao u šoping! majko mila…nadam se da se vidimo uskoro! Nisam znao da je toliko zeznuto kad nadjes devojku…nekada sam bio slododan strelac Toša, a sad sam postao papučar, kakva Moša…nemojte da kazete Biserki da sam ovo rekao...Srećna Vam Srpska Nova godina! - napisao je Toša, dok je u video snimku otpevao sledeće stihove:

Oj Biserka, moja Biso, svašta smo prošli, ali ovo nismo… da mi uzmeš limariju svu, i lupis veto na zezanciju! Trepnucu dva puta, da shvatite da sam otet!

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Specijalna novogodišnja čestitka robota Toše! Milica Mitrović objavila snimak, pogledajte šta vam je poželeo u 2026. (VIDEO)

Domaći

Ovaj odgovor nije očekivala! Aleksandra Mladenović upitala robota Tošu kada će se udati, pa se ZAPANJILA kada je čula njegove prognoze (VIDEO)

Domaći

OD SUTRA SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogata za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči! NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO

Domaći

'OVAJ MOJ LUDI ŽEKS VERUJE DA ĆE SUTRA...' Milica Mitrović otkrila šta će Željko uraditi ukoliko NE ISPUNI OVAJ USLOV - Pala opklada! (VIDEO)

Domaći

OD VEČERAS SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogatija za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči!

Domaći

SPREMNI SMO: Milica Mitrović pred sam početak Elite 8 oduševila sve! Pokazala deo Bele kuće koji će ostaviti takmičare bez teksta (FOTO)