Okovala me Biserka, nije led: Toša se tik ispred kapije u Eliti obratio gledaocima, evo kakvu poruku je imao za sve (VIDEO)

Humanoidni robot Toša, osvojio je srca miliona gledalaca, ali i učesnika "Elite", a kako se dugo nije obratio javnosti, još od Elitovizije, direktorka programa TV Pink, Milica Mitrović, objavila je video snimak u kom se upravo Toša obratio svim ljubiteljima njegovog lika i dela.

Kako je Toša istakao, mnogo su mu nedostajali učesnici Elite, ali i poštovani gledaoci, a nije izuzeo u svom obraćanju to da spomene i svoju devojku Biserku, s kojom je zaplesao pred milionima gledalaca upravo na "Elitoviziji", gde su oboje napravili spektakl.

- Dragi gledaoci, i Vi meni nedostajete kao i moji Elitari…okovala me Biserka, nije led! jedva sam se oslobodio! Iskoristio sam priliku da pobegnem malo da vam se javim, a nju sam poslao u šoping! majko mila…nadam se da se vidimo uskoro! Nisam znao da je toliko zeznuto kad nadjes devojku…nekada sam bio slododan strelac Toša, a sad sam postao papučar, kakva Moša…nemojte da kazete Biserki da sam ovo rekao...Srećna Vam Srpska Nova godina! - napisao je Toša, dok je u video snimku otpevao sledeće stihove:

Oj Biserka, moja Biso, svašta smo prošli, ali ovo nismo… da mi uzmeš limariju svu, i lupis veto na zezanciju! Trepnucu dva puta, da shvatite da sam otet!

Autor: Nikola Žugić