Žana se ne zaustavlja! Nastavila sa raskrinkavanjem odnosa Bobanca i Vanje Živić: Njihovi zagrljaji od pre tri godine su potvrda da ja NIKAD NE LAŽEM (VIDEO)

Domać javnost nedeljama unazad bruji o prirodi odnosa Žaninog bivšeg muža Bobanca i aktuelne učesnice Elite, Vanje Živić, koji Žana ne prestaje da raskrinkava putem svog instagram profila!

Žana se sada, naime, vratila u "Elitu 7", u kojoj su ona i Vanja Živić boravile zajedno, pa je tako podsetila sve gledaoce, ali i svoje pratioce, na to kako je izgledala njena poseta porodice za Novu godinu, kada se u Eliti po prvi put pojavio Bobanac, kog je predstavila učesnicima.

Ono što je ona primetila, kako je i istakla, jesu zagrljaji Vanje i Bobanca koji nisu izgledali, kako kaže, prijateljski, što je potvrda onoga što je govorila.

- Elita, pre tri godine, još jedna potvrda da ja nikada ne lažem. Njihovi zagrljaji govore više od reči. Novinari i u ovoj sezoni znaju da je on taj ko joj je nosio džakove sa odećom, ja znam da je vozio kod manikira, pedikira i čekao po dva sata u kolima da sve završi pred ulazak, dok njegova verenica ima lep salon lepote i mogla je sve to da završi u njenom salonu, da se sve nije krilo od nje - napisala je Žana, a aludirala je na video snimak posete porodica dok su ona i Vanja bile učesnice "Elite 7":

