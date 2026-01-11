SAMO DVE TRAČICE JOJ DRŽE GRUDI! Stanija se usnimila u kuhinji, od njenih oblina mnogima nije dobro (FOTO)

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević podelila je na društvenim mrežama svoje novo izdanje. Ona se snimala u kuhinji, a od provokativnog stila oblačenja ne odustaje ni za šporetom.

Stanija se snimala i od napred i otpozadi, a u prvom planu su bile njene obline. Tračice su joj držale grudi, dok ona nije skidala osmeh sa lica.

Stanija priznala da je Asmina izbacila iz stana pred njegov ulazak u rijaliti

Kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale jedno slikanje, ona je poludela jer je Durdžić hteo da pogleda fotke, pa ga je starleta napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: "Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!". Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava se svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju, ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za Pink.rs i dodala:

Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi, on može sve, žena ne sme ništa.

Autor: Nikola Žugić