AKTUELNO

Domaći

Pišu mi da će me živog nabiti na kolac nasred Baščaršije! Milan Milošević progovorio o stravičnim pretnjama koje dobija, pa priznao: Ne plašim se, sve sam...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Pink.rs ||

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elite 9", Milan Milošević gostujući u jednoj emisiji otkrio je stravične detalje iz svog privatnog života koje do sada nikada nije ispričao.

Milan je, naime, odgovarao na jasna i koncizna pitanja na jednom poligraf testiranju, pa je tako progovorio o pretnjama koje dobija od fanova.

- Da li su vam pretili fanovi učesnika rijalitija da ćete biti mrtvi - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istina, pretili su mi, prete mi i dan-danas, prete mojoj majci, govore da će mi majku ubiti u kolicima, da dođem u Sarajevo da će me nabiti na kolac živog na Baščaršiji, pretili su svašta, ali su to ostale pretnje ljudi iza tastature koji nemaju svoje živote. Ne plašim se, ali sam ih uredno prijavljivao Visokotehnološkom kriminalu - rekao je Milan.

- Da li ste se kao mladi plašili da ćete umreti - glasilo je pitanje.

- Istina, jesam, više puta. Čak sam mislio da sam i genetski to nasledio, otac mi je umro u 48. godini, ja sada imam 49. godina, mislio sam da ću prošle godine umreti. A i ranije dok sam bio mlađi, plašio sam se svaki put kada imam neki problem zdravstveni, da ću umreti, ali sada ne razmišljam o tome - rekao je Milan.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

IMA 30 KILOGRAMA, BUDIM SE KAD SPAVAM, PLAŠIM SE TOG POZIVA: Milan Milošević ZAJECAO na pomen majke, otkrio kako se ona oseća, pa priznao: Ne prepozna

Domaći

DAĆU 500 EVRA NARKOMANU DA TE SMAKNE: Milan Milošević otkrio da je pokojnog pevača DRŽAO u šaci, progovorio o PRETNJAMA, pa se osvrnuo na druženje sa

Domaći

Milan Milošević progovorio o ključnim trenucima koji su oblikovali njegov život u 2024. godini, priznao da mu je ovo najbolniji momenat, a evo šta sma

Domaći

Mislio sam da bolujem od srca, a sve vreme me je uništavala OVA BOLEST: Milan Milošević otvorio dušu o zdravstvenim problemima, pevačica mu nudila pom

Domaći

POKAZAO SAM SE KAO LOJALAN PRIJATELJ: Milan Milošević progovorio o druženju sa mafijašima, pa priznao: Mogao sam da jedem KOKAIN za doručak, ali... (V

Domaći

Imao sam odnose sa pola estrade, ne daj Bože da kažem imena: Milan Milošević šokirao priznanjem, pa usledio obrt, progovorio i o prostituciji