Pišu mi da će me živog nabiti na kolac nasred Baščaršije! Milan Milošević progovorio o stravičnim pretnjama koje dobija, pa priznao: Ne plašim se, sve sam...

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elite 9", Milan Milošević gostujući u jednoj emisiji otkrio je stravične detalje iz svog privatnog života koje do sada nikada nije ispričao.

Milan je, naime, odgovarao na jasna i koncizna pitanja na jednom poligraf testiranju, pa je tako progovorio o pretnjama koje dobija od fanova.

- Da li su vam pretili fanovi učesnika rijalitija da ćete biti mrtvi - glasilo je pitanje.

- Istina, pretili su mi, prete mi i dan-danas, prete mojoj majci, govore da će mi majku ubiti u kolicima, da dođem u Sarajevo da će me nabiti na kolac živog na Baščaršiji, pretili su svašta, ali su to ostale pretnje ljudi iza tastature koji nemaju svoje živote. Ne plašim se, ali sam ih uredno prijavljivao Visokotehnološkom kriminalu - rekao je Milan.

- Da li ste se kao mladi plašili da ćete umreti - glasilo je pitanje.

- Istina, jesam, više puta. Čak sam mislio da sam i genetski to nasledio, otac mi je umro u 48. godini, ja sada imam 49. godina, mislio sam da ću prošle godine umreti. A i ranije dok sam bio mlađi, plašio sam se svaki put kada imam neki problem zdravstveni, da ću umreti, ali sada ne razmišljam o tome - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić