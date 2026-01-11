Nisam joj video ni zubiće, držala mi je prst i nije puštala: Terzina emotivna ispovest će rasplakati sve! Progovorio o Miličinom izbacivanju iz crkve, pa priznao: Osećao sam se kao smeće, ovo je NAJVEĆE PONIŽENJE (VIDEO)

Emocije preplavile Šiša bar!

Voditelj Darko Tanasijević, nakon odgledanog priloga u kom je prikazan Terzin odlazak na krštenje ćerke Barbare, u Šiša baru porazgovarao je o svemu upravo sa Terzom.

- Treza, juče se krstila tvoja i Miličina ćerka Barbara, ja ti čestitam. Otišao si tamo, strahovao si i strepeo, kako je bilo - pitao je Darko.

- Nisam ni očekivao da će krštenje i rođendan da će proslaviti, došlo je pismo u subotu. Krenuo sam ka garderoberu da se oblačim, stigao je poklon za Barbaru, tek kada sam stigao kod garderobera stigle su me emocije, zaplakao sam. Mislio sam da je krstila baš u četvrtak, izgleda da je sve to negde lagala i sakrivala kada će se desiti njeno krštenje. Sam ulazak u kombi i ljudi su gledali, bio je uživo prenos, kada sam išao tamo, nisam mogao da verujem gde idem i šta će zapravo da se desi. Stali smo ispred crkve na Bežaniji, čekao sam da se pojavi Milica, dosta nekih novinara se pojavilo. Video sam da je stigao auto koji Milica vozi, ona je izašla iz kola i uzela je Barbaru, ja sam izašao i rekao sam: "Barbara", ona je bila okrenuta prema meni i Milica se otresito okrenula i otišla u portu crkve. Mogla je tu nešto da mi kaže, a ne usred crkve. Sada ispada da sam ja ovo planirao ili hteo da idu novinari sa mnom, ja sam deo rijalitija, ja moram svoju bubicu da nosim. Došla je njena majka, baka i još neko od rodbine. Ja sam se kulturno javio novinarima, ulazim u crkvu. Kako sam zakoračio u crkvu, ona je već počela, kao u fazonu: "Šta si došao?! Ko te je zvao?! Hajde m*š svi iz crkve", tako se nekako ponizno ponašala. Okej, nije trebalo da slikaju i to, ali ne možeš da isteraš bilo koga iz crkve, pa nisi ti zakupila restoran?! Dajem joj poklon, cveće za nju, poklon za Barbaru, ona viče: "Ne želim da uzimam od tebe", uzela je Urošev poklon i moj poklon za Barbaru. Nije htela da mi da dete. Neka starija žena, ne znam ko joj je, ja sam rekao da da Milici poklon, dobacivala je ta žena sve vreme: "Daj mu dete, smiri se", ona je govorila: "Prekinuću krštenje, evo javljaju mi da sam ozvučen". Ja joj priđem da uzmem Barbaru, ona dete od cele gužve što je bila, počela je da plače, ona je odmah počela da priča: "Eto, dete te se plaši" i nije mi je dala. Stao sam tu, došao je njen kum. Nije mi ništa rekla, već je samo počela da pljuje, zove pop roditelje, kum je pored nas. Kuma sam jednom video uživo, al eto. Dok je pop čitao molitvu, ona priča o rijalitiju devojka, priča kako je ne branim - rekao je Borislav.

- Ovde je dete, tu je kum, pop, a vi pričate o rijalitiju - dodao je Darko.

- Da, ona meni govori: "Oni me vređaju, ona tvoja kur*a", ja joj kažem da ne treba da pričamo o tim stvarima ovde. Mi smo se raspravljali usred crkve, bože me sačuvaj. Ovi koji su bili iza, provalili su da imam bubicu, počela je da pljuje tu. Neko joj je pokazao da sam ozvučen, ona kaže ispred crkve: "Ovo sam namerno pričala, videla sam da je bio ozvučen". Završava se sve to, dok ona meni prebacuje za Sofiju, pa priča: "Njen verenik od 70 godina", da, čin krštenja i dalje traje. Dolazi još ljudi, vidim njene drugarice, bilo je oko 20-ak ljudi. Ja sam krenuo da izlazim iz crkve, slikao sam se s Barbarom, dok su se drugi slikali, krenuo je napad od drugarica, neko iz familije: "Šta si ti ovde došao, nisi ni dobrodošao, m*š iz crkve" - rekao je Terza.

- Ti si pričao ljudima da ne znaju kakav je osećaj kada te iz crkve išutiraju kao kera, kako se osećaš - pitao je Darko.

- Ovde sam posložio sliku, tek su me emocije ovde stigle. Kada me je pitala novinarka za porodicu, tada su me emocije uhvatile, ne mogu da verujem da me neko iz crkve tera sa krštenja mog deteta. Umesto da Milica kaže: "Stanite ljudi, šta se mešate". Nikada ovakvo poniženje nisam doživeo, usred crkve, na dan krštenja mog deteta, obezbeđenje je htelo u zemlju da propadnu. Ona je izašla da odgovara novinarima i meni pop kada je dao krst za Janjuša i Miću, ja sam izašao i ćutao. Tako sam ponižen bio, Darko...Katastrofa! Idem na krštenje svog deteta, kao prvi put da vidim te ljude, osećao sam se kao takvo smeće, kao uljez, da nisam uzeo u ruke svoje dete, da se nije udostojila da me pozove u restoran. Iskreno, kada su me onda napali u crkvi, ne mogu ni da se prekrstim i poljubim vrata, toliko sam bio u šoku - govorio je Terza.

- Kako su te gledali njeni, majka, baka, drugarice - pitao je Darko.

- Njene drugarice su me gledale sa mržnjom, majka i baka mi nisu reč rekle, normalno, nisam se ni javio, bio sam po strani. Najgore mi je to što Milica nije reagovala, bilo šta da kaže...Sanjao sam Barbaru, sanjao sam kako se igram sa njom, kako je grlim i ljubim, ostao sam je željan - rekao je Terza.

- Kakav ti je osećaj kada si je video, kakva ti je ona sada, deca brzo rastu - pitao je Darko.

- Osećaj mi je čudan, kada sam video da je stavila da stoji, ali to njeno da me dete ne voli i ne prepoznaje, odma mi ubija tu sliku u glavi. Ne plaši se, ja joj dao prst, ona stegla prst i ne da. Osećaj je ludilo mozga! Nije mi se nešto puno promenila, samo vidim da stoji, nisam je lepo ni pomirisao, ni poljubio, nisam joj ni zubiće lepo video. Napali bi me i tokom krštenja, ali eto, čekali su da se završi. Pop je tu smirivao, govorio je: "Nije ovo mesto za svađu". Gledala me je besno, baš mi je žao što nisam uzeo da je vidim, da je zagrlim - rekao je Terza.

- Je l' si ljut na Milicu, besan, šta si - pitao je Darko.

- Mnogo sam razočaran. Da se tako ponela...Sve može da mi prebaci, ali dan krštenja našeg deteta, razočaran sam jer nije pozvala moju porodicu i nije im rekla. Majka mi je za Božić poslala čestitku za njen rođendan, da joj čestita i da joj je srećno krštenje. Eto, i oni razmišljaju o tome, oni su radosni i srećni, ali ove stvari kada vide...Ona je Dačinog oca toliko smarala i zivkala, zvala Brazilca, pa kao: "Evo tvoj mali izbacuje klipove", mislim boleština čime se bavi. Ima pravo Sofija da komentariše i ona je nju unakazila, ja neću Sofiji da branim i da joj govorim da se ne svađaju, ako je uvredi, neka je vređa - rekao je Terza.

- Imao si želju da vidiš Barbaru ispred te torte sa svećicom, to ti se nije ispunilo - pitao je Darko.

- Ona je rekla da mogu da uradim sliku, da spojim kao, to je ona izjavila. Užas, užas! E, da, veštačka inteligencija, da tako mogu da uradim sliku. Žao mi je, krivo mi je, šta da kažem...Iskreno, gledaću da nekako što se tiče Milice i Barbare, da ne spominjem Barbaru i da mi se ne svodi boravak ovde da mi provlače dete - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić