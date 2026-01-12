I da je bilo, bilo je napolju, šta njih briga?! Anita se totalno pogubila zbog priče o aferi sa Reljom, progovorila i o problemima sa Lukom (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Anitom o svemu.

- Imala je ove nedelje trzavica sa Lukicom, da li se popravilo - pitao je Darko.

- Kod nas to varira, ne mogu da se naljutim na njega, povredi me u sekundi, onda on počne sa onim njegovim forama, smeje se i kikoće se. Ili ume da prebaci na mene...Najviše me je guarana povredila, neko bi raskinuo, jer je ono stvarno katastrofa. Samo da mi je rekao, ja bih rekla: "Daj, šta me briga, nek pričaju šta hoće, ja znam". Jeste deo isečen kada je uzeo tu guaranu nazad, ali nema veze, on iza mojih leđa uzima guaranu. Da me boli uvo za njega, rekla bih: "Neka si, ako", ali sam počeo da se vezujem. Ja razumem da je njemu sve ovo u podsvesti, da ljudi pričaju o tome kako pati, ali imam baš mnogo tolerancije. Jutros mi nije bilo svejedno kada je otišao sa njom u izolaciju, ja sam to i sanjala. Sanjala sam nešto on, ona, Anđelo i ja, Ivana Šopić ja mislim da je bila, on meni priča: "Kunem ti se, ona mene ne zanima", neko spajanje je bilo i ona mu prilazi i on meni počinje da se izvinjava: "Nisam ni ja ovo očekivao" - rekla je Anita.

- Je l' ti je poljuljano poverenje - pitao je Darko.

- Nisam, ali mislim da me ne shvata više ozbiljno kada se naljutim, jer sam prešla. U suštini, ja njemu verujem, ali mislim da je u njegovoj glavi više rijaliti, da on nikada ne može da bude miran sto odsto. Smeta mi jer on voli da se sve vrti oko njega. Ako ne moramo bez potrebe da imamo pitanja i klipove, bolje da sedimo i da uživamo, nego da smo u haosu. Što se tiče njegovih osećanja prema meni, tolika kolika su, verujem da su iskrena, ali ima tu crtu rijalitija - rekla je Anita.

- Je l' ti sada trpiš zbog svega što on nije imao stav dok je bio sa Aneli - pitao je Darko.

- On meni kaže kao: "Da vidiš kakav sam stav imao u osmici, odjavim je, tri dana ona plače", ja sam gledala nešto drugo. Ja mu kažem da jeste da sam mlada, ali što sam dopustila neke stvari u odnosu koji nije bio zvaničan, ne znači da sam ista u vezi. Nema limita, može koliko hoćeš. Meni je bitno njeno mišljenje, ali Tamara neće podržavati ako vidi da šalje guaranu i ostalo - rekla je Anita.

- Glavna si meta tračeva vezano za Relju Popovića, kažu cimeri da su te uhvatila u laži i da si više puta na indirektan način priznala da si bila sa njim - pitao je Darko.

- Poslednje za šta su te uhvatili jeste pitanje od neviđene armije. Ja sam rekla da znam da će biti uz mene, nevezano za situaciju za Relju, oni su odmah skočili. Oni sve shvate kako njima odgovara. Pričala sam ja sa Minom, ona je rekla da ne želi da komentariše osobu čiji se brak i porodica ugrožava. Da ona nešto zna o Relji, ne zna, jer nikada nismo o Relji pričale - rekla je Anita.

- Prvo nisi uverljiva, a drugo nisi ničim izazvano optužena. Milion nekih sitnica koje kada se sklope, dolazi se do zaključka koji je taj. Ti i Tamara ste imali šifre, limiti, se*s mašina, svaka pesma ti skačeš, prva si, pa onda naručuješ - rekao je Darko.

- Maja peva non stop Desingericu, što ona tu nije treća osoba. I Desingerica je reper, Maja ga peva, Relja isto...Prvi put kada sam rekla da baci lajk, rekla sam ovde kod tebe. Možda sam ja imala treću osobu u odnosu - rekla je Anita.

- Evo imaš kameru, je l' bi se obratila Relji - pitao je Darko.

- Nemam šta da se obratim, ja njegovo ime nisam prva spomenula. Što se više pravdam, po mene gore - rekla je Anita.

- Tu si se odala kada si rekla: "Ja lajkujem storije, jer to drugi ne vide" - rekao je Darko.

- Retko kome lajkujem slike, ali zato lajkujem storije, osobe koje su mi drage lajkujem storije...Šta njih briga, i da je bilo, bilo je napolju - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić