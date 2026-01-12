STAVIO SVE KARTE NA STO! Filip Đukić otkrio zbog čega ne želi da uđe u emotivan odnos sa Majom! Bez dlake na jeziku! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Filip Đukić, koji je sumirao utiske o nedelji koja je za nama.

- Kakav je tvoj odnos sa Majom sada? - upitao je Darko.

- Isti je kao što je i bio. Prošla je neka tenzija zbog priča o našem odnosu, više nije toliko prisutna - kazao je Filip.

- Zbog čega ne želiš da uđeš u vezu sa njom? - upitao je Darko.

- Rekao sam da neću ući u odnos sa njom, samo zato jer mi učesnici kažu tako. Znamo svi da Maja voli dinamiku u vezi. Mislim da ne bi to bilo dobro, jednostavno mislim tako - rekao je Filip.

- Kako gledaš na to što su učesnici rekli da nisi ispao džentlmen prema Maji i da si mogao drugačije prema njoj da postupiš? - upitao je Darko.

- Kako? Da uđem u vezu, jer im tako odgovara? Ja sam svoje rekao, da se razumemo - kazao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.