AKTUELNO

Domaći

Viđali se u studiju i dolazila je kući u modricama od se*sa: Kačavenda otkrila do kakvih saznanja je došla o aferi Anite i Relje Popovića, SKANDAL NAD SKANDALIMA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Šok kakvog nema!

Voditelj Darko Tanasijević privodio je razgovor sa Milenom Kačavendom kraju, pa je tako upitao kako gleda na priče o navodnoj aferi Relje Popovića sa Anitom Stanojlović.

- Da li veruješ Aniti da nije bila sa Reljom Popovićem - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da jeste bila, Anita se poverila Dači s početka. Dača je meni to rekao, ranije je on to meni rekao. Ona hoće da se to čuje, nije ona glupa nimalo...Pričala je ona Dači detalje, pričala je da se viđala sa njim u njegovom studiju. Svi su videli kako je Dača ugasi, kako pokušava da ostane dobra sa Dačom. Ona se zenta što je s Lukom u nekakvom odnosu. Smuvala se sa njim u Budvi, da su to bile neke se*si vratolomije i da je dolazila u modricama kući. Bilo je tu svega, bilo je tu nedozvoljenih supstanci kako on priča, on nije bio za njen ulazak ovde, zato se i dvoumila da li da uđe ili ne. To je njena strana priče, on je rekao njoj da će je čekati, da, navodno - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ori se pab! Mića raskrinkao flert Anite i Luke, Đukić je odjavio: Izlazim iz bilo kakve kombinacije i odnosa sa njom (VIDEO)

Domaći

Skandal: Ana Nikolić otkrila da joj je Korda pevao pesmu ''Ko ti je tata'', takmičari ostali bez teksta zbog monstruoznosti! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u cik zore! Sandra dokazala sujetu, pa napala Boru dok je ležao u krevetu: Obezbeđenje OPKOLILO spavaću sobu (VIDEO)

Domaći

Pokazivala si mi snimke sa nastupa Relje Popovića... AFERA MEDUZA TRESE SVE! Anita progovorila o navodnoj aferi sa oženjenim pevačem (VIDEO)

Domaći

Provokacija ili slučajnost? U jeku navodne afere Anite i Relje Popovića, ona zapevala Nikolijinu pesmu: Ma ćao, zdravo... (VIDEO)

Domaći

Kad je izašao njegov novi album... Istina o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića izlazi na površinu, Stanojlovićeva se totalno pogubila zbog ovih pit