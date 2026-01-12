Viđali se u studiju i dolazila je kući u modricama od se*sa: Kačavenda otkrila do kakvih saznanja je došla o aferi Anite i Relje Popovića, SKANDAL NAD SKANDALIMA (VIDEO)

Šok kakvog nema!

Voditelj Darko Tanasijević privodio je razgovor sa Milenom Kačavendom kraju, pa je tako upitao kako gleda na priče o navodnoj aferi Relje Popovića sa Anitom Stanojlović.

- Da li veruješ Aniti da nije bila sa Reljom Popovićem - pitao je Darko.

- Ja znam da jeste bila, Anita se poverila Dači s početka. Dača je meni to rekao, ranije je on to meni rekao. Ona hoće da se to čuje, nije ona glupa nimalo...Pričala je ona Dači detalje, pričala je da se viđala sa njim u njegovom studiju. Svi su videli kako je Dača ugasi, kako pokušava da ostane dobra sa Dačom. Ona se zenta što je s Lukom u nekakvom odnosu. Smuvala se sa njim u Budvi, da su to bile neke se*si vratolomije i da je dolazila u modricama kući. Bilo je tu svega, bilo je tu nedozvoljenih supstanci kako on priča, on nije bio za njen ulazak ovde, zato se i dvoumila da li da uđe ili ne. To je njena strana priče, on je rekao njoj da će je čekati, da, navodno - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić