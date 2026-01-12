Neizvesno do samog kraja! Darko Tanasijević saopštio ko ovog jutra NAPUŠTA ELITU (VIDEO)

Njenom učešću je došao kraj!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.

Nakon profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike u izolaciju: Luku Vujovića, Ivu Stupar, Vanju Prodanović, Aneli Ahmić i Aleksandru Jakšić, kako bi otišli u diskoteku.

Pošto su stigli u diskoteku, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa. Naime, nominovani takmičari su morali da iz jedne gajbice prebace loptice u drugu gajbice, sa jednom rukom iza leđa, s tim da motka koja stoji, ne sme da padne.

Ovaj izazov prvi je rešio Luka, pa su mu tako duplirani glasovi.

Došao je momenat da Darko saopšti ko napušta "Elitu 9".

- Znam informaciju i sa kim se pozdravljamo u ovom trenutku i ko će sa mnom krenuti na burek (smeh)...Elitu ovog jutra napušta Iva Stupar - saopštio je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić