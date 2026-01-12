AKTUELNO

Domaći

Neizvesno do samog kraja! Darko Tanasijević saopštio ko ovog jutra NAPUŠTA ELITU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njenom učešću je došao kraj!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara.

Nakon profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike u izolaciju: Luku Vujovića, Ivu Stupar, Vanju Prodanović, Aneli Ahmić i Aleksandru Jakšić, kako bi otišli u diskoteku.

Foto: TV Pink Printscreen

Pošto su stigli u diskoteku, Darko im je objasnio pravila igrice Velikog šefa. Naime, nominovani takmičari su morali da iz jedne gajbice prebace loptice u drugu gajbice, sa jednom rukom iza leđa, s tim da motka koja stoji, ne sme da padne.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovaj izazov prvi je rešio Luka, pa su mu tako duplirani glasovi.

Foto: TV Pink Printscreen

Došao je momenat da Darko saopšti ko napušta "Elitu 9".

- Znam informaciju i sa kim se pozdravljamo u ovom trenutku i ko će sa mnom krenuti na burek (smeh)...Elitu ovog jutra napušta Iva Stupar - saopštio je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Publika je donela odluku: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Publika je donela odluku: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Žestoka ženska borba: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Darko Tanasijević saopštio odluku: Evo ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Publika je rekla svoje: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Šok zbog Boginjinih procenata: Darko Tanasijević saopštio ko napušta Elitu! (VIDEO)