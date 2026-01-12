Iskrena do koske! Iva Stupar otkrila kako se oseća i kakvi su joj planovi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je u studiju izbačenu Ivu Stupar, sa kojom je porazgovarala, nakon što je pušten njen profil.
- Si zadovoljna - pitala je voditeljka.
- Ja jesam. Ja sam ostala dosledna sebi, nisam se svađala, nisam nešto žestoko psovala, nisu ni mene. Tako da, da - rekla je Iva.
- Kakvi su ti sada planovi - pitala je voditeljka.
- Verovatno Dubai, ali ne odmah, par dana ću da iskuliram - rekla je Iva.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić