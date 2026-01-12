Haos u sobi! Pukla tikva: Luka prebacio Aniti Asmina, ona podivljala i RASKINULA (VIDEO)

Karambol!

Luka Vujović i Anita Stanojlović ušli su u žestok verbalni okršaj, te su tako raskinuli zbog svađe.

- Jeste bezobrazna, ako ja njoj krenem da zameram - rekao je Luka.

- Hajde jednu stvar mi zameri - rekla je Anita.

- Ko je sve jeo palačinke - pitao je Luka.

- Asmin, Mina, Viktor, ti i ja - rekla je Anita.

- Eto ubacuješ mi Asmina u priču, Asmin je jeo palačinke. Je l' si spajana sa njim na početku, odveo mi bivšu verenicu u hotel?! I ti s njim pričaš sama ispred kuće - rekao je Vujović.

- Evo ja ti se kunem sada si završio sa mnom...Nemoj da me provociraš. Ja ti kažem sada odj*bi, ja sam sada najozbiljnija - urlala je Anita.

- Terza, dođi sutra u izolaciju da me budiš - rekao je Luka.

- Hajde idi - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić