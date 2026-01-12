AKTUELNO

Domaći

Haos u sobi! Pukla tikva: Luka prebacio Aniti Asmina, ona podivljala i RASKINULA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Luka Vujović i Anita Stanojlović ušli su u žestok verbalni okršaj, te su tako raskinuli zbog svađe.

- Jeste bezobrazna, ako ja njoj krenem da zameram - rekao je Luka.

- Hajde jednu stvar mi zameri - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je sve jeo palačinke - pitao je Luka.

- Asmin, Mina, Viktor, ti i ja - rekla je Anita.

- Eto ubacuješ mi Asmina u priču, Asmin je jeo palačinke. Je l' si spajana sa njim na početku, odveo mi bivšu verenicu u hotel?! I ti s njim pričaš sama ispred kuće - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ja ti se kunem sada si završio sa mnom...Nemoj da me provociraš. Ja ti kažem sada odj*bi, ja sam sada najozbiljnija - urlala je Anita.

- Terza, dođi sutra u izolaciju da me budiš - rekao je Luka.

- Hajde idi - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obezbeđenje ima pune ruke posla! Luka daje sve od sebe da se približi Aniti, ona ga napala (VIDEO)

Zadruga

TRESU SE ŠIMANOVCI! Rat Luka i Miće izazvao haos u Pabu: Anita ponovo zakuvala čorbu (VIDEO)

Domaći

Iskomentariši me i PALJBA: Luka nahvalio Asmina i njegovo ponašanje, pa ponovo zaratio sa Aneli: Ništa nisam slagala, kunem se u dete! (VIDEO)

Zadruga

Ti si najveći blam: Terza iz petnih žila urla na Minu, haos u spavaćoj sobi! (VIDEO)

Domaći

HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Munjez i Uroš u ŽESTOKOM klinču, obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom! (VIDEO)

Domaći

Haos epskih razmera! Aneli udarila Asmina, on je odgurnuo od sebe: Obezbeđenje preplavilo Belu kuću! (VIDEO)