Haos u sobi! Pukla tikva: Luka prebacio Aniti Asmina, ona podivljala i RASKINULA (VIDEO)

Karambol!
Luka Vujović i Anita Stanojlović ušli su u žestok verbalni okršaj, te su tako raskinuli zbog svađe.
- Jeste bezobrazna, ako ja njoj krenem da zameram - rekao je Luka.
- Hajde jednu stvar mi zameri - rekla je Anita.
- Ko je sve jeo palačinke - pitao je Luka.
- Asmin, Mina, Viktor, ti i ja - rekla je Anita.
- Eto ubacuješ mi Asmina u priču, Asmin je jeo palačinke. Je l' si spajana sa njim na početku, odveo mi bivšu verenicu u hotel?! I ti s njim pričaš sama ispred kuće - rekao je Vujović.
- Evo ja ti se kunem sada si završio sa mnom...Nemoj da me provociraš. Ja ti kažem sada odj*bi, ja sam sada najozbiljnija - urlala je Anita.
- Terza, dođi sutra u izolaciju da me budiš - rekao je Luka.
- Hajde idi - rekla je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić