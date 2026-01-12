AKTUELNO

Domaći

ONA JE IZUZETNO GLUPA: Bivša drugarica Teodore oplela po njoj i Bebici, šokirana na koji način je Delićka vređala Milicu Veličković, pa otkrila da će njih dvoje raskinuti

Izvor: pink.rs, Foto: RED TV Printscreen, Pink.rs ||

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelj Stefan Kandić Kendi, ugostio je bivšu takmičarku Elite, Slađu Lazić Bošković.

Tokom emisije, Slađa je komentarisala svoju bivšu drugaricu Teodoru Delić i njen odnos sa Nenadom Macanovićem Bebicom:

- Teodora je izuzetno glupa osoba, ona ni ne zna da se posvađa normalno. Moram da kažem da je ono što je Teodora rekla Milici Veličković na Elitoviziji je blam, govori joj da je debela, a Milica izgleda svaka joj čast. Mora da kažem da sve ono što Teodora govori nekome ne može da bude uvreda, jer je ona toliko glupa - rekla je Slađa pa je dodala:

Foto: RED TV Printscreen

- Teodora i Bebica su dva blama, oni sve rade na silu, a svi vide da ona njega ne može očima da gleda. Gledali smo svi ulazak njene majke, koliko je ona plakala i govorila da je Bebica psihopata, i to je tačno, a ona ne može sama tamo, potreban joj je neko, jer ona nije inteligentna da komentariše, govori dve reči, a ni on nije nikakav komentator. Čovek koji konstatno vređa ljude tamo, i ono što priča on sve izmišlja, čovek je debil.

Slađa je otkrila da Teodora i Bebica nemaju budućnost:

- Oni će biti dok Teodora ne bude bitna, i ovo sa Filipom ju je malo uzdiglo, ali to je to, njoj je samo bitno da je ljudi komentarišu.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

