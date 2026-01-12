RIJALITI VAN RIJALITIJA! Mustafa Durdžić se NIKAD ŽEŠĆE OBRAČUNAO sa Sitom Ahmić: Do juna ćeš biti u BOLNICI ZA DUŠEVNE BOLESNIKE!

Haos ne staje.

Da su porodice Durdžić i Ahmić u velikom ratu dokaz su ne samo Aneli i Asmin, koji su u "Eliti 9", već i njihove porodice van rijalitija.

Ovoga puta Asminov otac, Mustafa Durdžić se putem svog Fejsbuk profila obratio Anelinoj sestri, Siti Ahmić, nimalo naivnim rečima.

- Sita dušo, ti si opsednuta sa Durdžićma, a ja sam opsednut Elitom 9. Svoga sina si zaboravila kao i svoju snaju, a od Durdžiča se ne odvajas. Kažem da Durdžićima ne možeš ništa i nikad nećeš moći. Na nama zarađuješ lovu i trebala bi i nama da pošalješ. Zašto samo ti da živiš od budala, pa daj i nama nešto udeli. Ja garantujem da ćeš ti do juna završiti u bolnici za duševne bolesnike. A ti koji ti šalju lažne informacije su ljudi iz auto-prtljaznika, znači žena psihicki ili duševni penzioner koja je pola života provela u auto-prtljazniku i druga osoba je osoba koja je na sudu sa svoje troje dece, 2 sina i ćerkom - poručio je Mustafa.

Kako će mu Sita odgovoriti i šta će dalje biti sa ovim porodicama, ostaje da saznamo.

Autor: R.L.